Экономист рассказала об ущербе для Европы от использования активов России
Экономист Давыдова: использование доходов от активов России ударит по Европе
© AP Photo / Felipe DanaПрохожие в центре Киева
© AP Photo / Felipe Dana
Прохожие в центре Киева . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Планы "Большой семерки" (G7) по использованию доходов от активов России на погашение кредита Украине прежде всего ударят по европейским финансовым институтам, доверие к которым из-за этого подрывается, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов и директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
В Польше заявили о риске отказа Трампа от кредита Украине
5 декабря, 08:52
"Подобные действия ударят прежде всего по европейским финансовым институтам, доверие к которым подрывается подобными действиями", - считает Давыдова.
Она подчеркнула, что идея членов "Большой семерки" оплачивать этот кредит из доходов от российских активов "абсолютно незаконна, так как противоречит международному финансовому праву".
Эксперт также отметила, что правительство действующего президента Джо Байдена стремится как можно скорее выделить деньги Украине, поскольку непонятно, как поведет себя избранный лидер страны Дональд Трамп. Последний не раз заявлял о том, что деньги должны идти на внутренние нужды США, а не на спонсорство Украины, добавила Давыдова.
При этом у России есть чем ответить на незаконное изъятие ее доходов: в РФ есть доходы от замороженных иностранных счетов в российских банках. Также заморожены акции и облигации на Московской бирже и доходы от них. Кроме того, в мае президент России Владимир Путин разрешил использовать имущество физических и юридических лиц из США в России как ответ на изъятие российских активов в этой стране, заключила она.
В конце мая указом президента РФ было разрешено изымать имущество США или связанных с ними лиц в России по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в США. Согласно этому документу, РФ и ЦБ вправе обращаться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями властей и судов США. Далее суд может принять решение об установлении такого факта и о компенсации ущерба.
МИД Польши предложил Украине покупать вооружения в кредит
1 ноября, 22:34