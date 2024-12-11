https://ria.ru/20241211/krasnojarsk-1988559688.html
В Красноярске пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение
В Красноярске пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение - РИА Новости, 11.12.2024
В Красноярске пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение
Автобус с людьми врезался в бетонное ограждение в Красноярске, пострадало четыре человека, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:36
2024-12-11T10:36
2024-12-11T10:36
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 11 дек – РИА Новости. Автобус с людьми врезался в бетонное ограждение в Красноярске, пострадало четыре человека, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. "По предварительной информации, сегодня днем автобус марки "ЛиАЗ" одного из городских маршрутов под управлением 67-летнего водителя двигался по проспекту 60 лет образования СССР в сторону улицы Енисейский тракт, не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение", - говорится в сообщении. В результате ДТП пострадало 4 человека. Информация о других возможных пострадавших в настоящее время уточняется. На месте работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20241210/dtp-1988350022.html
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происшествия, красноярск
В Красноярске пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение
В Красноярске автобус врезался в бетонное ограждение, четыре человека пострадали