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В Красноярске пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение - РИА Новости, 11.12.2024
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10:36 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/krasnojarsk-1988559688.html
В Красноярске пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение
В Красноярске пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение - РИА Новости, 11.12.2024
В Красноярске пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение
Автобус с людьми врезался в бетонное ограждение в Красноярске, пострадало четыре человека, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:36
2024-12-11T10:36
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 11 дек – РИА Новости. Автобус с людьми врезался в бетонное ограждение в Красноярске, пострадало четыре человека, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. "По предварительной информации, сегодня днем автобус марки "ЛиАЗ" одного из городских маршрутов под управлением 67-летнего водителя двигался по проспекту 60 лет образования СССР в сторону улицы Енисейский тракт, не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение", - говорится в сообщении. В результате ДТП пострадало 4 человека. Информация о других возможных пострадавших в настоящее время уточняется. На месте работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
В Красноярске пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение

В Красноярске автобус врезался в бетонное ограждение, четыре человека пострадали

© Фото : МВД 24/TelegramАвтобус, который врезался в бетонное ограждение в Красноярске
Автобус, который врезался в бетонное ограждение в Красноярске - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : МВД 24/Telegram
Автобус, который врезался в бетонное ограждение в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 11 дек – РИА Новости. Автобус с людьми врезался в бетонное ограждение в Красноярске, пострадало четыре человека, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале.
"По предварительной информации, сегодня днем автобус марки "ЛиАЗ" одного из городских маршрутов под управлением 67-летнего водителя двигался по проспекту 60 лет образования СССР в сторону улицы Енисейский тракт, не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадало 4 человека. Информация о других возможных пострадавших в настоящее время уточняется. На месте работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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