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В Краснодаре напавшему на сверстников запретили пользоваться интернетом - РИА Новости, 11.12.2024
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20:26 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/krasnodar-1988696126.html
В Краснодаре напавшему на сверстников запретили пользоваться интернетом
В Краснодаре напавшему на сверстников запретили пользоваться интернетом - РИА Новости, 11.12.2024
В Краснодаре напавшему на сверстников запретили пользоваться интернетом
Суд запретил ходить в школу и пользоваться интернетом подростку, напавшему с ножом на сверстников в школе Краснодара, сообщили в объединённой пресс-службе судов РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T20:26
2024-12-11T20:26
происшествия
краснодар
россия
краснодарский край
мария львова-белова
нападение в краснодарской школе
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КРАСНОДАР, 11 дек – РИА Новости. Суд запретил ходить в школу и пользоваться интернетом подростку, напавшему с ножом на сверстников в школе Краснодара, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани. По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение. В среду суд отказал в аресте школьника 2010 года рождения, подозреваемого в хулиганстве. В отношении него была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. "Ему запрещено: выходить из жилого помещения с 21.00 до 8.00; покидать пределы Краснодарского края; общаться с лицами, проходящими по уголовному делу; посещать школу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и сеть интернет; находиться в местах массового скопления людей, посещать увеселительные заведения", - говорится в сообщении. Также по первому требованию следователя и суда он обязан явиться по вызову. При нарушении указанных ограничений избранная мера пресечения может быть заменена на более строгую. Из представленных суду материалов следует, что фигурант в ходе конфликта со своими сверстниками нанес одному из них непроникающие ножевые ранения.
https://ria.ru/20241211/dzerzhinsk-1988694321.html
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происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, мария львова-белова, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край, Мария Львова-Белова, Нападение в краснодарской школе
В Краснодаре напавшему на сверстников запретили пользоваться интернетом

В Краснодаре напавшему на сверстников с ножом запретили пользоваться интернетом

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где трое учеников пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани
Место происшествия, где трое учеников пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия, где трое учеников пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 дек – РИА Новости. Суд запретил ходить в школу и пользоваться интернетом подростку, напавшему с ножом на сверстников в школе Краснодара, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани.
По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение.
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В среду суд отказал в аресте школьника 2010 года рождения, подозреваемого в хулиганстве. В отношении него была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
"Ему запрещено: выходить из жилого помещения с 21.00 до 8.00; покидать пределы Краснодарского края; общаться с лицами, проходящими по уголовному делу; посещать школу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и сеть интернет; находиться в местах массового скопления людей, посещать увеселительные заведения", - говорится в сообщении.
Также по первому требованию следователя и суда он обязан явиться по вызову. При нарушении указанных ограничений избранная мера пресечения может быть заменена на более строгую.
Из представленных суду материалов следует, что фигурант в ходе конфликта со своими сверстниками нанес одному из них непроникающие ножевые ранения.
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