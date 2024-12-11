https://ria.ru/20241211/krasnodar-1988696126.html

В Краснодаре напавшему на сверстников запретили пользоваться интернетом

В Краснодаре напавшему на сверстников запретили пользоваться интернетом - РИА Новости, 11.12.2024

В Краснодаре напавшему на сверстников запретили пользоваться интернетом

Суд запретил ходить в школу и пользоваться интернетом подростку, напавшему с ножом на сверстников в школе Краснодара, сообщили в объединённой пресс-службе судов РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T20:26

2024-12-11T20:26

2024-12-11T20:26

происшествия

краснодар

россия

краснодарский край

мария львова-белова

нападение в краснодарской школе

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КРАСНОДАР, 11 дек – РИА Новости. Суд запретил ходить в школу и пользоваться интернетом подростку, напавшему с ножом на сверстников в школе Краснодара, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани. По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение. В среду суд отказал в аресте школьника 2010 года рождения, подозреваемого в хулиганстве. В отношении него была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. "Ему запрещено: выходить из жилого помещения с 21.00 до 8.00; покидать пределы Краснодарского края; общаться с лицами, проходящими по уголовному делу; посещать школу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и сеть интернет; находиться в местах массового скопления людей, посещать увеселительные заведения", - говорится в сообщении. Также по первому требованию следователя и суда он обязан явиться по вызову. При нарушении указанных ограничений избранная мера пресечения может быть заменена на более строгую. Из представленных суду материалов следует, что фигурант в ходе конфликта со своими сверстниками нанес одному из них непроникающие ножевые ранения.

https://ria.ru/20241211/dzerzhinsk-1988694321.html

https://ria.ru/20241211/srok-1988687159.html

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