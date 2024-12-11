https://ria.ru/20241211/krasnodar-1988647930.html
В Краснодаре не арестуют школьника, напавшего на сверстников с ножом
В Краснодаре не арестуют школьника, напавшего на сверстников с ножом - РИА Новости, 11.12.2024
В Краснодаре не арестуют школьника, напавшего на сверстников с ножом
Суд отказал в аресте подростка, напавшего с ножом на сверстников в школе Краснодара, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:34
2024-12-11T17:34
2024-12-11T17:45
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нападение в краснодарской школе
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КРАСНОДАР, 11 дек – РИА Новости. Суд отказал в аресте подростка, напавшего с ножом на сверстников в школе Краснодара, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение."Прикубанским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека 2010 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство - ред.)… Суд в удовлетворении ходатайства отказал", - говорится в сообщении.Отмечается, что в отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Судебное заседание проходило в закрытом режиме.Из представленных суду материалов следует, что фигурант в ходе конфликта со своими сверстниками нанес одному из них непроникающие ножевые ранения.
https://ria.ru/20241209/arest-1988194384.html
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происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, мария львова-белова, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край, Мария Львова-Белова, Нападение в краснодарской школе
В Краснодаре не арестуют школьника, напавшего на сверстников с ножом
В Краснодаре суд отказал в аресте школьника, напавшего на сверстников с ножом
КРАСНОДАР, 11 дек – РИА Новости. Суд отказал в аресте подростка, напавшего с ножом на сверстников в школе Краснодара, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По данным уполномоченного при президенте РФ
по правам ребенка Марии Львовой-Беловой
, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение.
"Прикубанским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека 2010 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство - ред.)… Суд в удовлетворении ходатайства отказал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Из представленных суду материалов следует, что фигурант в ходе конфликта со своими сверстниками нанес одному из них непроникающие ножевые ранения.