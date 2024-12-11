https://ria.ru/20241211/koloniya-1988625091.html

Житель Севастополя получил срок за фотографии военных объектов

Житель Севастополя получил срок за фотографии военных объектов - РИА Новости, 11.12.2024

Житель Севастополя получил срок за фотографии военных объектов

Севастопольский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима местного жителя, фотографировавшего для пограничной службы Украины военные объекты в РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:02

2024-12-11T16:02

2024-12-11T16:02

происшествия

украина

россия

ялта

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Севастопольский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима местного жителя, фотографировавшего для пограничной службы Украины военные объекты в Крыму, сообщает Генеральная прокуратура. "Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя Антона Черного. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)… Суд приговорил Черного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с сентября 2023 по февраль 2024 года Черный сотрудничал с представителем пограничной службы Украины. По заданию украинского куратора в Ялте и Севастополе он наблюдал и фотографировал объекты и военную технику Вооруженных сил России, собирал и передавал сведения об их дислокации. Преступная деятельность Черного была пресечена в августе сотрудниками правоохранительных органов.

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происшествия, украина, россия, ялта