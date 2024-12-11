https://ria.ru/20241211/karbonpoligon-1988494171.html

Карбоновые полигоны. Зачем и как проводят мониторинг парниковых газов

Карбоновые полигоны. Зачем и как проводят мониторинг парниковых газов - РИА Новости, 11.12.2024

Карбоновые полигоны. Зачем и как проводят мониторинг парниковых газов

Гектары мертвого леса, риск повторного заражения и пожары: почему изменение температуры в регионе даже на пару градусов может привести к катастрофическим последствиям? Что называют дыханием растений и как его измеряют. Как устроены Научно-образовательные центры и какие проекты там реализуют. Что такое депонирование и почему его стремятся улучшить?

2024-12-11T06:00

2024-12-11T06:00

2024-12-11T06:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

сибирский федеральный университет

ноц «енисейская сибирь»

красноярский край

россия

наука

климат

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Карбоновые полигоны. Зачем и как проводят мониторинг парниковых газов Гектары мертвого леса, риск повторного заражения и пожары: почему изменение температуры в регионе даже на пару градусов может привести к катастрофическим последствиям? Что называют дыханием растений и как его измеряют. Как устроены Научно-образовательные центры и какие проекты там реализуют. Что такое депонирование и почему его стремятся улучшить? audio/mpeg

Карбоновые полигоны. Зачем и как проводят мониторинг парниковых газов Гектары мертвого леса, риск повторного заражения и пожары: почему изменение температуры в регионе даже на пару градусов может привести к катастрофическим последствиям? Что называют дыханием растений и как его измеряют. Как устроены Научно-образовательные центры и какие проекты там реализуют. Что такое депонирование и почему его стремятся улучшить? audio/mpeg

О карбоновых полигонах и мониторинге углеродного баланса Земли рассказал проректор по перспективным проектам СФУ, куратор НОЦ "Енисейская Сибирь" Сергей Верховец.Сибирский федеральный университет является участником Научно-образовательного центра мирового уровня "Енисейская Сибирь" — первого климатического НОЦ в России. С 2021 года центр обеспечивает сопровождение 53 проектов и мероприятий макрорегиона Енисейская Сибирь (Красноярский край, Республика Тыва, Республика Хакасия).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём БуфтякЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти, Всеволод БорисовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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подкаст, сибирский федеральный университет, ноц «енисейская сибирь», красноярский край, россия, наука, климат, природа, лесной пожар, аудио