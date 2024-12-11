https://ria.ru/20241211/karbonpoligon-1988494171.html
Карбоновые полигоны. Зачем и как проводят мониторинг парниковых газов
Карбоновые полигоны. Зачем и как проводят мониторинг парниковых газов - РИА Новости, 11.12.2024
Карбоновые полигоны. Зачем и как проводят мониторинг парниковых газов
Гектары мертвого леса, риск повторного заражения и пожары: почему изменение температуры в регионе даже на пару градусов может привести к катастрофическим последствиям? Что называют дыханием растений и как его измеряют. Как устроены Научно-образовательные центры и какие проекты там реализуют. Что такое депонирование и почему его стремятся улучшить?
2024-12-11T06:00
2024-12-11T06:00
2024-12-11T06:00
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Карбоновые полигоны. Зачем и как проводят мониторинг парниковых газов
Гектары мертвого леса, риск повторного заражения и пожары: почему изменение температуры в регионе даже на пару градусов может привести к катастрофическим последствиям? Что называют дыханием растений и как его измеряют. Как устроены Научно-образовательные центры и какие проекты там реализуют. Что такое депонирование и почему его стремятся улучшить?
audio/mpeg
Карбоновые полигоны. Зачем и как проводят мониторинг парниковых газов
Гектары мертвого леса, риск повторного заражения и пожары: почему изменение температуры в регионе даже на пару градусов может привести к катастрофическим последствиям? Что называют дыханием растений и как его измеряют. Как устроены Научно-образовательные центры и какие проекты там реализуют. Что такое депонирование и почему его стремятся улучшить?
audio/mpeg
О карбоновых полигонах и мониторинге углеродного баланса Земли рассказал проректор по перспективным проектам СФУ, куратор НОЦ "Енисейская Сибирь" Сергей Верховец.Сибирский федеральный университет является участником Научно-образовательного центра мирового уровня "Енисейская Сибирь" — первого климатического НОЦ в России. С 2021 года центр обеспечивает сопровождение 53 проектов и мероприятий макрорегиона Енисейская Сибирь (Красноярский край, Республика Тыва, Республика Хакасия).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём БуфтякЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти, Всеволод БорисовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, сибирский федеральный университет, ноц «енисейская сибирь», красноярский край, россия, наука, климат, природа, лесной пожар, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Сибирский федеральный университет, НОЦ «Енисейская Сибирь», Красноярский край, Россия, Наука, Климат, природа, лесной пожар
Карбоновые полигоны. Зачем и как проводят мониторинг парниковых газов
Гектары мертвого леса, риск повторного заражения и пожары: почему изменение температуры в регионе даже на пару градусов может привести к катастрофическим последствиям? Что называют дыханием растений и как его измеряют. Как устроены Научно-образовательные центры и какие проекты там реализуют. Что такое депонирование и почему его стремятся улучшить?