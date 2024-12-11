На Западе высмеяли дерзкий призыв Каллас к Трампу о России
Журналист Боуз назвал Каллас новичком, который учит ветерана политики Трампа
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X с иронией отреагировал на призыв новой главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас к избранному президенту США Дональду Трампу о жесткой политике в отношении России.
"Кая Каллас, эстонский новичок, уже "учит" ветерана политики Трампа и утверждает, что от замороженных российских активов ничего не осталось", — написал он.
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Журналист также напомнил, как в феврале Каллас признала, что у России есть законные требования к западным странам из-за замороженных активов.
Накануне Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
В октябре главы Минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Он будет идти двусторонними кредитами от стран — членов семерки, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
Москва называет заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у Москвы в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в России.
В октябре главы Минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Он будет идти двусторонними кредитами от стран — членов семерки, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
Москва называет заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у Москвы в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в России.