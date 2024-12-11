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На Западе высмеяли дерзкий призыв Каллас к Трампу о России - РИА Новости, 11.12.2024
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17:42 11.12.2024 (обновлено: 18:47 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/kallas-1988651734.html
На Западе высмеяли дерзкий призыв Каллас к Трампу о России
На Западе высмеяли дерзкий призыв Каллас к Трампу о России - РИА Новости, 11.12.2024
На Западе высмеяли дерзкий призыв Каллас к Трампу о России
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X с иронией отреагировал на призыв новой главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас к избранному президенту США Дональду... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:42
2024-12-11T18:47
россия
кайя каллас
дональд трамп
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X с иронией отреагировал на призыв новой главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас к избранному президенту США Дональду Трампу о жесткой политике в отношении России."Кая Каллас, эстонский новичок, уже "учит" ветерана политики Трампа и утверждает, что от замороженных российских активов ничего не осталось", — написал он. Журналист также напомнил, как в феврале Каллас признала, что у России есть законные требования к западным странам из-за замороженных активов.Сегодня политик попыталась указать избранному американскому президенту, как вести себя с Россией, уточнив, что "нужно быть очень сильными в отношении России, если США не хотят проблем с Китаем", а также усомнилась, что "от замороженных в ЕС активов России что-то останется".Накануне Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.В октябре главы Минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Он будет идти двусторонними кредитами от стран — членов семерки, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.Москва называет заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у Москвы в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20241209/vstrecha-1988024289.html
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россия, кайя каллас, дональд трамп, евросоюз, g7, сша, в мире
Россия, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Евросоюз, G7, США, В мире
На Западе высмеяли дерзкий призыв Каллас к Трампу о России

Журналист Боуз назвал Каллас новичком, который учит ветерана политики Трампа

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X с иронией отреагировал на призыв новой главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас к избранному президенту США Дональду Трампу о жесткой политике в отношении России.
"Кая Каллас, эстонский новичок, уже "учит" ветерана политики Трампа и утверждает, что от замороженных российских активов ничего не осталось", — написал он.
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Журналист также напомнил, как в феврале Каллас признала, что у России есть законные требования к западным странам из-за замороженных активов.
Сегодня политик попыталась указать избранному американскому президенту, как вести себя с Россией, уточнив, что "нужно быть очень сильными в отношении России, если США не хотят проблем с Китаем", а также усомнилась, что "от замороженных в ЕС активов России что-то останется".
Накануне Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.

В октябре главы Минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Он будет идти двусторонними кредитами от стран — членов семерки, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.

Москва называет заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у Москвы в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в России.
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