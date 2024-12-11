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От замороженных активов России вряд ли что-то останется, заявила Каллас - РИА Новости, 11.12.2024
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12:55 11.12.2024 (обновлено: 17:04 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/kallas-1988583965.html
От замороженных активов России вряд ли что-то останется, заявила Каллас
От замороженных активов России вряд ли что-то останется, заявила Каллас - РИА Новости, 11.12.2024
От замороженных активов России вряд ли что-то останется, заявила Каллас
Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас усомнилась, что от замороженных в ЕС активов России что-то останется. Об этом пишет Politico. Она добавила, что... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:55
2024-12-11T17:04
россия
кайя каллас
евросоюз
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас усомнилась, что от замороженных в ЕС активов России что-то останется. Об этом пишет Politico. Она добавила, что Россия имеет законные права на "захваченные" Западом активы, но не получит их до того момента, пока средства не будут использованы на восстановление Украины."Но я сомневаюсь, что что-то [от этих активов. — Прим. ред.] останется", — отметила она.Накануне Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России. В октябре главы Минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Он будет идти двусторонними кредитами от стран — членов семерки, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. Москва называет заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у Москвы в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20241211/tramp-1988576476.html
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россия, кайя каллас, евросоюз, g7, в мире
Россия, Кайя Каллас, Евросоюз, G7, В мире
От замороженных активов России вряд ли что-то останется, заявила Каллас

Каллас выразила сомнение, что от замороженных в ЕС активов РФ что-то останется

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас усомнилась, что от замороженных в ЕС активов России что-то останется. Об этом пишет Politico.

Она добавила, что Россия имеет законные права на "захваченные" Западом активы, но не получит их до того момента, пока средства не будут использованы на восстановление Украины.
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"Но я сомневаюсь, что что-то [от этих активов. — Прим. ред.] останется", — отметила она.

Накануне Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.

В октябре главы Минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Он будет идти двусторонними кредитами от стран — членов семерки, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.

Москва называет заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у Москвы в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в России.
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