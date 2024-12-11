https://ria.ru/20241211/kallas-1988583965.html

От замороженных активов России вряд ли что-то останется, заявила Каллас

От замороженных активов России вряд ли что-то останется, заявила Каллас - РИА Новости, 11.12.2024

От замороженных активов России вряд ли что-то останется, заявила Каллас

Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас усомнилась, что от замороженных в ЕС активов России что-то останется. Об этом пишет Politico. Она добавила, что... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:55

2024-12-11T12:55

2024-12-11T17:04

россия

кайя каллас

евросоюз

g7

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792010779_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_9026c4e1008228db0a523e81ed78305e.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас усомнилась, что от замороженных в ЕС активов России что-то останется. Об этом пишет Politico. Она добавила, что Россия имеет законные права на "захваченные" Западом активы, но не получит их до того момента, пока средства не будут использованы на восстановление Украины."Но я сомневаюсь, что что-то [от этих активов. — Прим. ред.] останется", — отметила она.Накануне Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России. В октябре главы Минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Он будет идти двусторонними кредитами от стран — членов семерки, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. Москва называет заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у Москвы в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20241211/tramp-1988576476.html

https://ria.ru/20241211/kallas-1988545863.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кайя каллас, евросоюз, g7, в мире