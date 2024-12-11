От замороженных активов России вряд ли что-то останется, заявила Каллас
Каллас выразила сомнение, что от замороженных в ЕС активов РФ что-то останется
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас усомнилась, что от замороженных в ЕС активов России что-то останется. Об этом пишет Politico.
Она добавила, что Россия имеет законные права на "захваченные" Западом активы, но не получит их до того момента, пока средства не будут использованы на восстановление Украины.
Она добавила, что Россия имеет законные права на "захваченные" Западом активы, но не получит их до того момента, пока средства не будут использованы на восстановление Украины.
"Но я сомневаюсь, что что-то [от этих активов. — Прим. ред.] останется", — отметила она.
Накануне Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
В октябре главы Минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Он будет идти двусторонними кредитами от стран — членов семерки, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
Москва называет заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у Москвы в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в России.
Накануне Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
В октябре главы Минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Он будет идти двусторонними кредитами от стран — членов семерки, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
Москва называет заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у Москвы в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в России.