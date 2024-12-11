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Каллас выступила с дерзким предложением по России - РИА Новости, 11.12.2024
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08:57 11.12.2024 (обновлено: 13:32 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/kallas-1988545863.html
Каллас выступила с дерзким предложением по России
Каллас выступила с дерзким предложением по России - РИА Новости, 11.12.2024
Каллас выступила с дерзким предложением по России
Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась указать избранному президенту США Дональду Трампу, как ему вести себя с Россией. Об этом пишет... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:57
2024-12-11T13:32
в мире
россия
китай
кайя каллас
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась указать избранному президенту США Дональду Трампу, как ему вести себя с Россией. Об этом пишет Politico."Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России", — сказала она. Кроме того, Каллас добавила, что поддержка Западом Киева — это сигнал для Китая из-за ситуации с Тайванем. В начале декабря, Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня.В свою очередь, Трамп заявлял в интервью предпринимателю Илону Маску, что рассчитывает вновь установить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988544048.html
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в мире, россия, китай, кайя каллас, дональд трамп, украина
В мире, Россия, Китай, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Украина
Каллас выступила с дерзким предложением по России

Каллас призвала Трампа быть жестким в отношениях с РФ, чтобы влиять на КНР

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась указать избранному президенту США Дональду Трампу, как ему вести себя с Россией. Об этом пишет Politico.

"Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России", — сказала она.
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Кроме того, Каллас добавила, что поддержка Западом Киева — это сигнал для Китая из-за ситуации с Тайванем.

В начале декабря, Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня.

В свою очередь, Трамп заявлял в интервью предпринимателю Илону Маску, что рассчитывает вновь установить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
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