https://ria.ru/20241211/kallas-1988545863.html

Каллас выступила с дерзким предложением по России

Каллас выступила с дерзким предложением по России - РИА Новости, 11.12.2024

Каллас выступила с дерзким предложением по России

Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась указать избранному президенту США Дональду Трампу, как ему вести себя с Россией. Об этом пишет... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T08:57

2024-12-11T08:57

2024-12-11T13:32

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китай

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дональд трамп

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась указать избранному президенту США Дональду Трампу, как ему вести себя с Россией. Об этом пишет Politico."Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России", — сказала она. Кроме того, Каллас добавила, что поддержка Западом Киева — это сигнал для Китая из-за ситуации с Тайванем. В начале декабря, Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня.В свою очередь, Трамп заявлял в интервью предпринимателю Илону Маску, что рассчитывает вновь установить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988544048.html

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в мире, россия, китай, кайя каллас, дональд трамп, украина