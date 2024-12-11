Каллас выступила с дерзким предложением по России
Каллас призвала Трампа быть жестким в отношениях с РФ, чтобы влиять на КНР
© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась указать избранному президенту США Дональду Трампу, как ему вести себя с Россией. Об этом пишет Politico.
"Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России", — сказала она.
"Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России", — сказала она.
Кроме того, Каллас добавила, что поддержка Западом Киева — это сигнал для Китая из-за ситуации с Тайванем.
В начале декабря, Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня.
В свою очередь, Трамп заявлял в интервью предпринимателю Илону Маску, что рассчитывает вновь установить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
В начале декабря, Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня.
В свою очередь, Трамп заявлял в интервью предпринимателю Илону Маску, что рассчитывает вновь установить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.