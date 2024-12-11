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Диетолог рассказала, как правильно пить какао - РИА Новости, 11.12.2024
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03:16 11.12.2024 (обновлено: 03:30 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/kakao-1988529372.html
Диетолог рассказала, как правильно пить какао
Диетолог рассказала, как правильно пить какао - РИА Новости, 11.12.2024
Диетолог рассказала, как правильно пить какао
Взрослому здоровому человеку не стоит употреблять в день более двух чашек какао, лучше пить его преимущественно в первой половине дня, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T03:16
2024-12-11T03:30
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Взрослому здоровому человеку не стоит употреблять в день более двух чашек какао, лучше пить его преимущественно в первой половине дня, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "Даже взрослому здоровому человеку не стоит употреблять в день более одной-двух чашек какао, так как это приведет к увеличению общей калорийности рациона, в том числе за счет добавленных сахаров, что в свою очередь приводит к развитию избыточной массы тела, ожирению и связанных с ним заболеваний. К тому же при чрезмерном употреблении содержащих кофеин напитков существует риск "перевозбуждения", повышения частоты сердечных сокращений, нарушений сна", - рассказала Стародубова. Диетолог отметила, что какао, как и кофе, следует употреблять преимущественно в первой половине дня, особенно это важно для людей, чувствительных к кофеину. "Можно выбрать или приготовить напиток с небольшим содержанием сахара, а для приготовления использовать не сливки, а молоко пониженной жирности, такой напиток будет более полезным и сравнительно менее калорийным. Согласно современным российским и международным рекомендациям потребление добавленных сахаров не должно превышать 50 граммов в день, а сокращение потребления до 25 граммов несет дополнительные преимущества для здоровья. Это количество легко перекрывается употреблением двух-трех порций сладких напитков", - рассказала собеседница агентства. Врач отметила, что для приготовления какао лучше использовать не готовые напитки, в которых может быть включено достаточно большое количество сахара и сливок, а непосредственно какао-порошок, приготовив напиток дома без добавления сахара или с минимальным его количеством, а сливки заменить молоком пониженной жирности. "Приготовленная таким образом чашечка горячего ароматного какао в день или несколько раз в неделю будет приятным и полезным напитком, позволяющим разнообразить рацион питания", - заключила Стародубова.
https://ria.ru/20240402/zavtrak-1937229877.html
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Диетолог рассказала, как правильно пить какао

Диетолог Стародубова посоветовала не пить больше двух чашек какао в день

© iStock.com / MarioGutiМужчина кладет какао порошок в кружку
Мужчина кладет какао порошок в кружку - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© iStock.com / MarioGuti
Мужчина кладет какао порошок в кружку. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Взрослому здоровому человеку не стоит употреблять в день более двух чашек какао, лучше пить его преимущественно в первой половине дня, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Даже взрослому здоровому человеку не стоит употреблять в день более одной-двух чашек какао, так как это приведет к увеличению общей калорийности рациона, в том числе за счет добавленных сахаров, что в свою очередь приводит к развитию избыточной массы тела, ожирению и связанных с ним заболеваний. К тому же при чрезмерном употреблении содержащих кофеин напитков существует риск "перевозбуждения", повышения частоты сердечных сокращений, нарушений сна", - рассказала Стародубова.
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Диетолог отметила, что какао, как и кофе, следует употреблять преимущественно в первой половине дня, особенно это важно для людей, чувствительных к кофеину.
"Можно выбрать или приготовить напиток с небольшим содержанием сахара, а для приготовления использовать не сливки, а молоко пониженной жирности, такой напиток будет более полезным и сравнительно менее калорийным. Согласно современным российским и международным рекомендациям потребление добавленных сахаров не должно превышать 50 граммов в день, а сокращение потребления до 25 граммов несет дополнительные преимущества для здоровья. Это количество легко перекрывается употреблением двух-трех порций сладких напитков", - рассказала собеседница агентства.
Врач отметила, что для приготовления какао лучше использовать не готовые напитки, в которых может быть включено достаточно большое количество сахара и сливок, а непосредственно какао-порошок, приготовив напиток дома без добавления сахара или с минимальным его количеством, а сливки заменить молоком пониженной жирности.
"Приготовленная таким образом чашечка горячего ароматного какао в день или несколько раз в неделю будет приятным и полезным напитком, позволяющим разнообразить рацион питания", - заключила Стародубова.
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