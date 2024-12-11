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Израиль надеется заключить новую сделку с ХАМАС

Израиль надеется заключить новую сделку с ХАМАС - РИА Новости, 11.12.2024

Израиль надеется заключить новую сделку с ХАМАС

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в диалоге с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что появился шанс заключить новую сделку с палестинским движением ХАМАС РИА Новости, 11.12.2024

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в диалоге с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что появился шанс заключить новую сделку с палестинским движением ХАМАС с целью освободить всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, в том числе и граждан США, сообщила в среду пресс-служба израильского министерства обороны. "Министр Кац проинформировал министра обороны Остина о переговорах по освобождению похищенных и сказал, что сейчас есть шанс на новое соглашение, которое позволит вернуть всех похищенных, в том числе тех, кто имеет американское гражданство", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что в ходе беседы стороны также обсудили действия израильских военных в Сирии, в том числе в буферной зоне на Голанских высотах, а также угрозу поставок оружия из Ирана в Ливан через Сирию.Во вторник власти Египта заявили, что в Каир прибыла израильская делегация для обсуждения перемирия в секторе Газа и обсуждения вопросов по доставке гуманитарной помощи в палестинский анклав.В понедельник палестинское движение ХАМАС заявило, что его делегация провела встречу в Каире с главой египетской разведки Хасаном Махмудом Рашадом, в ходе которой обсудила усилия по прекращению огня в секторе Газа и формирование комитета общественной поддержки в анклаве.Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более года. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.

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в мире, израиль, сша, исраэль кац, ллойд остин, министерство обороны сша, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024