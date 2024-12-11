https://ria.ru/20241211/irlandiya-1988702415.html

Ирландия присоединится к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН

Ирландия присоединится к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН - РИА Новости, 11.12.2024

Ирландия присоединится к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН

Ирландия присоединится в декабре к судебному иску ЮАР, поданному в Международный суд ООН против Израиля в связи с его действиями в секторе Газа, говорится в... РИА Новости, 11.12.2024

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Ирландия присоединится в декабре к судебному иску ЮАР, поданному в Международный суд ООН против Израиля в связи с его действиями в секторе Газа, говорится в заявлении ирландского МИД, опубликованном в среду на сайте правительства страны. В марте Ирландия сообщила о намерении присоединиться к иску ЮАР против Израиля, однако указывала, что процесс может занять несколько месяцев. "Министр иностранных дел Михол Мартин заручился сегодня одобрением правительства на вмешательство Ирландии в иск ЮАР против Израиля в Международном суде ООН в рамках Конвенции о геноциде. Заявление о вмешательстве будет подано в суд в Гааге позднее в этом месяце", - сказано в заявлении. По словам Мартина, Ирландия попросит суд расширить определение того, что представляет собой совершение геноцида каким-либо государством. Министр выразил обеспокоенность тем, что узкое толкование понятия приводит к культуре безнаказанности, при которой защита мирного населения сведена к минимуму. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа - это "нарушение обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.

https://ria.ru/20241008/europe-1976855587.html

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в мире, израиль, юар, ирландия, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024