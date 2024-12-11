Рейтинг@Mail.ru
Ирландия присоединится к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 11.12.2024 (обновлено: 21:13 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/irlandiya-1988702415.html
Ирландия присоединится к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН
Ирландия присоединится к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН - РИА Новости, 11.12.2024
Ирландия присоединится к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН
Ирландия присоединится в декабре к судебному иску ЮАР, поданному в Международный суд ООН против Израиля в связи с его действиями в секторе Газа, говорится в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T21:12
2024-12-11T21:13
в мире
израиль
юар
ирландия
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925123841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17e284ada36a29791aa5ff8725d1bdd6.jpg
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Ирландия присоединится в декабре к судебному иску ЮАР, поданному в Международный суд ООН против Израиля в связи с его действиями в секторе Газа, говорится в заявлении ирландского МИД, опубликованном в среду на сайте правительства страны. В марте Ирландия сообщила о намерении присоединиться к иску ЮАР против Израиля, однако указывала, что процесс может занять несколько месяцев. "Министр иностранных дел Михол Мартин заручился сегодня одобрением правительства на вмешательство Ирландии в иск ЮАР против Израиля в Международном суде ООН в рамках Конвенции о геноциде. Заявление о вмешательстве будет подано в суд в Гааге позднее в этом месяце", - сказано в заявлении. По словам Мартина, Ирландия попросит суд расширить определение того, что представляет собой совершение геноцида каким-либо государством. Министр выразил обеспокоенность тем, что узкое толкование понятия приводит к культуре безнаказанности, при которой защита мирного населения сведена к минимуму. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа - это "нарушение обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
https://ria.ru/20241008/europe-1976855587.html
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
израиль
юар
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925123841_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a82eadc5dd145fea0d410330cab50f28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, юар, ирландия, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, ЮАР, Ирландия, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ирландия присоединится к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН

МИД: Ирландия присоединится в декабре к иску ЮАР против Израиля в МС ООН

© AP Photo / Peter DejongВид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Ирландия присоединится в декабре к судебному иску ЮАР, поданному в Международный суд ООН против Израиля в связи с его действиями в секторе Газа, говорится в заявлении ирландского МИД, опубликованном в среду на сайте правительства страны.
В марте Ирландия сообщила о намерении присоединиться к иску ЮАР против Израиля, однако указывала, что процесс может занять несколько месяцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Европа получает то, что заслужила
8 октября, 08:00
"Министр иностранных дел Михол Мартин заручился сегодня одобрением правительства на вмешательство Ирландии в иск ЮАР против Израиля в Международном суде ООН в рамках Конвенции о геноциде. Заявление о вмешательстве будет подано в суд в Гааге позднее в этом месяце", - сказано в заявлении.
По словам Мартина, Ирландия попросит суд расширить определение того, что представляет собой совершение геноцида каким-либо государством. Министр выразил обеспокоенность тем, что узкое толкование понятия приводит к культуре безнаказанности, при которой защита мирного населения сведена к минимуму.
ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа - это "нарушение обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
В миреИзраильЮАРИрландияООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала