Малков: в Рязани существенно обновлен муниципальный транспорт
Губернатор Малков: в Рязани удалось существенно обновить муниципальный транспорт
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в Рязани удалось существенно обновить муниципальный общественный транспорт, за 2,5 года закуплено 92 автобуса и 30 новых троллейбусов.
"Я прекрасно помню первое мое впечатление 2,5 года назад, когда я приехал в Рязань и бросилось глаза: во-первых, темнота, город не освещался по ночам, а во-вторых, ужасное состояние общественного транспорта… На сегодняшний день уже закуплено 92 новых больших автобуса", - сообщил Малков в рамках прямой линии, отвечая на вопросы граждан.
Он добавил, что сейчас средний возраст муниципального автотранспорта составляет три года. Такая же работа ведется по троллейбусам.
"Приобрели 25 новых троллейбусов, они уже вышли на линии. Сейчас пришло еще пять новых троллейбусов… Плюс 20 троллейбусов нам передал Санкт-Петербург. Да, они не новые, но, тем не менее, более новые, чем то, что ездило по нашим улицам", - уточнил губернатор.
Он отметил, что предстоит купить еще 50 новых троллейбусов.
"Транспорт в существенной части уже обновили и дальше будем продолжать обновлять", - подчеркнул Малков, уточнив, что финансирование под эти задачи закладывается в региональном бюджете, а также в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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