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Алтайская компания выясняет обстоятельства запрета ее гречки в Белоруссии - РИА Новости, 11.12.2024
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08:33 11.12.2024 (обновлено: 09:07 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/grechka-1988544787.html
Алтайская компания выясняет обстоятельства запрета ее гречки в Белоруссии
Алтайская компания выясняет обстоятельства запрета ее гречки в Белоруссии - РИА Новости, 11.12.2024
Алтайская компания выясняет обстоятельства запрета ее гречки в Белоруссии
Алтайское предприятие "Вега-инжиниринг", гречку которого запретили в Белоруссии, выясняет все обстоятельства этого запрета, сообщили РИА Новости в управлении по РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:33
2024-12-11T09:07
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БАРНАУЛ, 11 дек – РИА Новости. Алтайское предприятие "Вега-инжиниринг", гречку которого запретили в Белоруссии, выясняет все обстоятельства этого запрета, сообщили РИА Новости в управлении по пищевой промышленности края. "Предприятие-производитель ведёт работу со своими торговыми партнёрами в Белоруссии по выяснению всех обстоятельств", - говорится в сообщении. Ранее со ссылкой на реестр "Продукция и услуги Республики Беларусь" сообщалось, что Белорусский государственный комитет по стандартизации установил запрет на ввоз и продажу гречневой крупы российского производителя "Вега-инжиниринг" в магазинах Белоруссии. В заявлении указывалось, что информация о продукте на упаковке не соответствует его реальным свойствам - на испытаниях гречка от "Вега-инжиниринг" разваривалась на 4 минуты дольше максимальной нормы.
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белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
Алтайская компания выясняет обстоятельства запрета ее гречки в Белоруссии

Фирма с Алтая "Вега-инжиниринг" выясняет детали запрета ее гречки в Белоруссии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПриготовление гречневой каши из гречневой крупы
Приготовление гречневой каши из гречневой крупы - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Приготовление гречневой каши из гречневой крупы. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 11 дек – РИА Новости. Алтайское предприятие "Вега-инжиниринг", гречку которого запретили в Белоруссии, выясняет все обстоятельства этого запрета, сообщили РИА Новости в управлении по пищевой промышленности края.
"Предприятие-производитель ведёт работу со своими торговыми партнёрами в Белоруссии по выяснению всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на реестр "Продукция и услуги Республики Беларусь" сообщалось, что Белорусский государственный комитет по стандартизации установил запрет на ввоз и продажу гречневой крупы российского производителя "Вега-инжиниринг" в магазинах Белоруссии. В заявлении указывалось, что информация о продукте на упаковке не соответствует его реальным свойствам - на испытаниях гречка от "Вега-инжиниринг" разваривалась на 4 минуты дольше максимальной нормы.
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