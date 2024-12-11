https://ria.ru/20241211/grechka-1988544787.html
Алтайская компания выясняет обстоятельства запрета ее гречки в Белоруссии
Алтайская компания выясняет обстоятельства запрета ее гречки в Белоруссии - РИА Новости, 11.12.2024
Алтайская компания выясняет обстоятельства запрета ее гречки в Белоруссии
Алтайское предприятие "Вега-инжиниринг", гречку которого запретили в Белоруссии, выясняет все обстоятельства этого запрета, сообщили РИА Новости в управлении по РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:33
2024-12-11T08:33
2024-12-11T09:07
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БАРНАУЛ, 11 дек – РИА Новости. Алтайское предприятие "Вега-инжиниринг", гречку которого запретили в Белоруссии, выясняет все обстоятельства этого запрета, сообщили РИА Новости в управлении по пищевой промышленности края. "Предприятие-производитель ведёт работу со своими торговыми партнёрами в Белоруссии по выяснению всех обстоятельств", - говорится в сообщении. Ранее со ссылкой на реестр "Продукция и услуги Республики Беларусь" сообщалось, что Белорусский государственный комитет по стандартизации установил запрет на ввоз и продажу гречневой крупы российского производителя "Вега-инжиниринг" в магазинах Белоруссии. В заявлении указывалось, что информация о продукте на упаковке не соответствует его реальным свойствам - на испытаниях гречка от "Вега-инжиниринг" разваривалась на 4 минуты дольше максимальной нормы.
https://ria.ru/20241001/belorussija-1975775940.html
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белоруссия, в мире
Алтайская компания выясняет обстоятельства запрета ее гречки в Белоруссии
Фирма с Алтая "Вега-инжиниринг" выясняет детали запрета ее гречки в Белоруссии
БАРНАУЛ, 11 дек – РИА Новости. Алтайское предприятие "Вега-инжиниринг", гречку которого запретили в Белоруссии, выясняет все обстоятельства этого запрета, сообщили РИА Новости в управлении по пищевой промышленности края.
"Предприятие-производитель ведёт работу со своими торговыми партнёрами в Белоруссии
по выяснению всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на реестр "Продукция и услуги Республики Беларусь" сообщалось, что Белорусский государственный комитет по стандартизации установил запрет на ввоз и продажу гречневой крупы российского производителя "Вега-инжиниринг" в магазинах Белоруссии. В заявлении указывалось, что информация о продукте на упаковке не соответствует его реальным свойствам - на испытаниях гречка от "Вега-инжиниринг" разваривалась на 4 минуты дольше максимальной нормы.