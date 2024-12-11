https://ria.ru/20241211/gosduma-1988611464.html
Госдума приняла закон об отчислениях за рекламу в интернете
Госдума приняла закон об отчислениях за рекламу в интернете - РИА Новости, 11.12.2024
Госдума приняла закон об отчислениях за рекламу в интернете
Госдума приняла закон, который обязывает распространителей рекламы в интернете осуществлять с 1 апреля 2025 года отчисления в бюджет РФ в размере 3% от... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:52
2024-12-11T14:52
2024-12-11T14:52
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Госдума приняла закон, который обязывает распространителей рекламы в интернете осуществлять с 1 апреля 2025 года отчисления в бюджет РФ в размере 3% от квартальных доходов. Согласно закону, отчисления за распространение рекламы будут использовать для поддержки развития информресурсов, перечень которых установит кабмин. Более того, предлагается обязать рекламодателей сообщать иностранному лицу, с которым заключен договор, о перечислении в бюджет РФ обязательных отчислений. Исчисление обязательных отчислений будет осуществляться Роскомнадзором на основании предоставленной ему информации. Обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете устанавливаются в размере 3% от базы расчета обязательных отчислений. Также удерживаться денежные средства будут и из денежных средств, выплачиваемых иностранному лицу, с которым заключен договор, предусматривающий распространение рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории Российской Федерации. Законом предлагается осуществлять распространение рекламы без обязательных отчислений в бюджет РФ на сайтах вещателей телеканалов, информагентств и госорганизаций. Также предлагается агрегаторов информации о товарах (услугах) и сервисы размещения объявлений обязать с 1 марта 2025 года выделять до 5% годового объема рекламы в интернете на социальную рекламу. Уточняется норма о социальной рекламе. В частности, устанавливается, что в целях реализации требований, предъявляемых к социальной рекламе, Роскомнадзор по запросу оператора социальной рекламы определяет количество пользователей информационных ресурсов в сутки на основании методики, утвержденной Роскомнадзором.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Общество
Госдума приняла закон об отчислениях за рекламу в интернете
Госдума приняла закон об отчислениях в бюджет за рекламу в интернете
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Госдума приняла закон, который обязывает распространителей рекламы в интернете осуществлять с 1 апреля 2025 года отчисления в бюджет РФ в размере 3% от квартальных доходов.
Согласно закону, отчисления за распространение рекламы будут использовать для поддержки развития информресурсов, перечень которых установит кабмин. Более того, предлагается обязать рекламодателей сообщать иностранному лицу, с которым заключен договор, о перечислении в бюджет РФ обязательных отчислений.
Исчисление обязательных отчислений будет осуществляться Роскомнадзором на основании предоставленной ему информации. Обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете устанавливаются в размере 3% от базы расчета обязательных отчислений. Также удерживаться денежные средства будут и из денежных средств, выплачиваемых иностранному лицу, с которым заключен договор, предусматривающий распространение рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории Российской Федерации.
Законом предлагается осуществлять распространение рекламы без обязательных отчислений в бюджет РФ на сайтах вещателей телеканалов, информагентств и госорганизаций.
Также предлагается агрегаторов информации о товарах (услугах) и сервисы размещения объявлений обязать с 1 марта 2025 года выделять до 5% годового объема рекламы в интернете на социальную рекламу.
Уточняется норма о социальной рекламе. В частности, устанавливается, что в целях реализации требований, предъявляемых к социальной рекламе, Роскомнадзор по запросу оператора социальной рекламы определяет количество пользователей информационных ресурсов в сутки на основании методики, утвержденной Роскомнадзором.