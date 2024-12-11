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Экс-глава Гагаузии призвала премьера Молдавии уйти в отставку - РИА Новости, 11.12.2024
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15:23 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/gagauziya-1988618115.html
Экс-глава Гагаузии призвала премьера Молдавии уйти в отставку
Экс-глава Гагаузии призвала премьера Молдавии уйти в отставку - РИА Новости, 11.12.2024
Экс-глава Гагаузии призвала премьера Молдавии уйти в отставку
Бывший председатель Гагаузской автономии в составе Молдавии, лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах призвала премьера республики Дорина Речана уйти в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:23
2024-12-11T15:23
молдавия
украина
кишинев
ирина влах
дорин речан
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Бывший председатель Гагаузской автономии в составе Молдавии, лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах призвала премьера республики Дорина Речана уйти в отставку, поскольку он не справляется с управлением страной. "Господин Речан, писать в Facebook* у вас получается лучше, чем управлять правительством. Вы обещали одно, но делаете другое, доводя страну до хаоса. У меня к вам предложение, от которого будет лучше всем - и вам и народу: страна нуждается в эффективном управлении, и чем быстрее вы уйдете, тем больше шансов на спасение у Молдавии", - заявила Влах в видеообращении к премьеру, размещенном в соцсетях. Она отметила, что накопилось много вопросов к правительству, в частности, как будет предотвращен кризис в Приднестровье, есть ли возможность компенсации расходов экономических агентов на газ и электроэнергию, а также как оценена инфляция в 2025 году из-за повышения цен на товары, зависящие от газа и электроэнергии. "Проанализировали ли вы, что останется от повышения пенсий и зарплат после роста инфляции в 2025 году? Оценили ли вы, как вырастет государственный долг из-за ваших действий по минимизации кризиса", - риторически спросила Влах, отмечая, что на эти вопросы нет ответов. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило необходимость введения режима чрезвычайного положения, премьер Дорин Речан, который временно исполняет обязанности министра энергетики, обратится с соответствующим предложением к парламенту 12 декабря. Кабмин предлагает ввести режим ЧП на 60 дней, начиная с 16 декабря. В частности, власти опасаются, что возможное прекращение транзита российского газа через территорию Украины спровоцирует гуманитарный кризис в Приднестровье. Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
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молдавия, украина, кишинев, ирина влах, дорин речан, молдовагаз, газпром, в мире
Молдавия, Украина, Кишинев, Ирина Влах, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром, В мире
Экс-глава Гагаузии призвала премьера Молдавии уйти в отставку

Экс-глава Гагаузии Влах призвала премьера Молдавии Речана уйти в отставку

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Бывший председатель Гагаузской автономии в составе Молдавии, лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах призвала премьера республики Дорина Речана уйти в отставку, поскольку он не справляется с управлением страной.
"Господин Речан, писать в Facebook* у вас получается лучше, чем управлять правительством. Вы обещали одно, но делаете другое, доводя страну до хаоса. У меня к вам предложение, от которого будет лучше всем - и вам и народу: страна нуждается в эффективном управлении, и чем быстрее вы уйдете, тем больше шансов на спасение у Молдавии", - заявила Влах в видеообращении к премьеру, размещенном в соцсетях.
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Она отметила, что накопилось много вопросов к правительству, в частности, как будет предотвращен кризис в Приднестровье, есть ли возможность компенсации расходов экономических агентов на газ и электроэнергию, а также как оценена инфляция в 2025 году из-за повышения цен на товары, зависящие от газа и электроэнергии. "Проанализировали ли вы, что останется от повышения пенсий и зарплат после роста инфляции в 2025 году? Оценили ли вы, как вырастет государственный долг из-за ваших действий по минимизации кризиса", - риторически спросила Влах, отмечая, что на эти вопросы нет ответов.
Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило необходимость введения режима чрезвычайного положения, премьер Дорин Речан, который временно исполняет обязанности министра энергетики, обратится с соответствующим предложением к парламенту 12 декабря. Кабмин предлагает ввести режим ЧП на 60 дней, начиная с 16 декабря. В частности, власти опасаются, что возможное прекращение транзита российского газа через территорию Украины спровоцирует гуманитарный кризис в Приднестровье.
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Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
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МолдавияУкраинаКишиневИрина ВлахДорин РечанМолдовагазГазпромВ мире
 
 
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