https://ria.ru/20241211/finlyandiya-1988610228.html

В Финляндии признали закрытие границы с Россией бессмысленным

В Финляндии признали закрытие границы с Россией бессмысленным - РИА Новости, 11.12.2024

В Финляндии признали закрытие границы с Россией бессмысленным

Профессор Хельсинкского университета и эксперт в области экономики и геополитики Туомас Малинен отказался комментировать РИА Новости тему закрытия границы между РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:48

2024-12-11T14:48

2024-12-11T14:48

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и эксперт в области экономики и геополитики Туомас Малинен отказался комментировать РИА Новости тему закрытия границы между Финляндией и Россией, однако вместо этого сразу после запроса признал в своих соцсетях, что закрытие границы бессмысленно. РИА Новости обратилось к Малинену за комментарием по поводу закрытой границы и того, как решение властей Финляндии экономически повлияло на финские приграничные регионы. "Мне сейчас неинтересно общаться со связанным с Кремлем СМИ. Спасибо", - написал Малинен в ответ. Однако сразу после этого он разместил в соцсети X пост, в котором сообщил на английском, что с ним связался журналист РИА Новости и какой был ответ. "Тем не менее, закрытие границы не имеет абсолютно никакого смысла", - продолжил он. Ранее в его аккаунте не замечено постов на тему закрытия границы. В комментариях под постом о границе пользователи с юмором отреагировали на нежелание Малинена общаться с российскими СМИ: "Вы были слишком напуганы, чтобы разговаривать с российским журналистом", "Если звонят из кремлевских СМИ, знайте, это серьезно", "Мы всегда подозревали, что Вы шведский шпион". Малинен пишет свои посты на английском языке, реже - на финском. Он ежедневно комментирует различные вопросы геополитики, в частности, критиковал вступление Финляндии в НАТО, высказывался против "плана" Владимира Зеленского и решения Запада поставлять Украине дальнобойное вооружение. При этом он регулярно отрицает предположения о его связях с Россией.

https://ria.ru/20241207/razzhigaet-1987930305.html

https://ria.ru/20241208/svo-1987988115.html

https://ria.ru/20241210/finljandija-1988368659.html

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в мире, финляндия, россия, украина, владимир зеленский, нато