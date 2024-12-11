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В Финляндии признали закрытие границы с Россией бессмысленным - РИА Новости, 11.12.2024
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14:48 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/finlyandiya-1988610228.html
В Финляндии признали закрытие границы с Россией бессмысленным
В Финляндии признали закрытие границы с Россией бессмысленным - РИА Новости, 11.12.2024
В Финляндии признали закрытие границы с Россией бессмысленным
Профессор Хельсинкского университета и эксперт в области экономики и геополитики Туомас Малинен отказался комментировать РИА Новости тему закрытия границы между РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:48
2024-12-11T14:48
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и эксперт в области экономики и геополитики Туомас Малинен отказался комментировать РИА Новости тему закрытия границы между Финляндией и Россией, однако вместо этого сразу после запроса признал в своих соцсетях, что закрытие границы бессмысленно. РИА Новости обратилось к Малинену за комментарием по поводу закрытой границы и того, как решение властей Финляндии экономически повлияло на финские приграничные регионы. "Мне сейчас неинтересно общаться со связанным с Кремлем СМИ. Спасибо", - написал Малинен в ответ. Однако сразу после этого он разместил в соцсети X пост, в котором сообщил на английском, что с ним связался журналист РИА Новости и какой был ответ. "Тем не менее, закрытие границы не имеет абсолютно никакого смысла", - продолжил он. Ранее в его аккаунте не замечено постов на тему закрытия границы. В комментариях под постом о границе пользователи с юмором отреагировали на нежелание Малинена общаться с российскими СМИ: "Вы были слишком напуганы, чтобы разговаривать с российским журналистом", "Если звонят из кремлевских СМИ, знайте, это серьезно", "Мы всегда подозревали, что Вы шведский шпион". Малинен пишет свои посты на английском языке, реже - на финском. Он ежедневно комментирует различные вопросы геополитики, в частности, критиковал вступление Финляндии в НАТО, высказывался против "плана" Владимира Зеленского и решения Запада поставлять Украине дальнобойное вооружение. При этом он регулярно отрицает предположения о его связях с Россией.
https://ria.ru/20241207/razzhigaet-1987930305.html
https://ria.ru/20241208/svo-1987988115.html
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в мире, финляндия, россия, украина, владимир зеленский, нато
В мире, Финляндия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
В Финляндии признали закрытие границы с Россией бессмысленным

Финский профессор Малинен признал закрытие границы с Россией бессмысленным

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и эксперт в области экономики и геополитики Туомас Малинен отказался комментировать РИА Новости тему закрытия границы между Финляндией и Россией, однако вместо этого сразу после запроса признал в своих соцсетях, что закрытие границы бессмысленно.
РИА Новости обратилось к Малинену за комментарием по поводу закрытой границы и того, как решение властей Финляндии экономически повлияло на финские приграничные регионы.
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"Мне сейчас неинтересно общаться со связанным с Кремлем СМИ. Спасибо", - написал Малинен в ответ.
Однако сразу после этого он разместил в соцсети X пост, в котором сообщил на английском, что с ним связался журналист РИА Новости и какой был ответ.
"Тем не менее, закрытие границы не имеет абсолютно никакого смысла", - продолжил он.
Ранее в его аккаунте не замечено постов на тему закрытия границы.
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В комментариях под постом о границе пользователи с юмором отреагировали на нежелание Малинена общаться с российскими СМИ: "Вы были слишком напуганы, чтобы разговаривать с российским журналистом", "Если звонят из кремлевских СМИ, знайте, это серьезно", "Мы всегда подозревали, что Вы шведский шпион".
Малинен пишет свои посты на английском языке, реже - на финском. Он ежедневно комментирует различные вопросы геополитики, в частности, критиковал вступление Финляндии в НАТО, высказывался против "плана" Владимира Зеленского и решения Запада поставлять Украине дальнобойное вооружение.
При этом он регулярно отрицает предположения о его связях с Россией.
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