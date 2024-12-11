Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии откроют представительство Европарламента - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/evroparlament-1988651087.html
В Молдавии откроют представительство Европарламента
В Молдавии откроют представительство Европарламента - РИА Новости, 11.12.2024
В Молдавии откроют представительство Европарламента
В Молдавии будет открыто представительство Европарламента, чтобы поддерживать власти страны в процессе евроинтеграции, заявил евродепутат, глава делегации... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:41
2024-12-11T17:41
в мире
молдавия
брюссель
украина
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg
КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. В Молдавии будет открыто представительство Европарламента, чтобы поддерживать власти страны в процессе евроинтеграции, заявил евродепутат, глава делегации Европарламента по связям с республикой Зигфрид Мурешан. В Брюсселе состоялось заседание парламентского комитета по ассоциации Евросоюза и Молдавии, в рамках которого участники высказались за открытие представительства в Европарламенте. "С помощью представительства мы, Европейский парламент, сможем легче поддерживать власти Молдавии в процессе вступления и интеграции в Европейский союз. Кроме того, это очень хороший инструмент институциональной коммуникации", - заявил Мурешан журналистам. По его словам, так представителям ЕС будет легче "объяснять людям преимущества, которые предоставляет Европейский союз". Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987336917.html
https://ria.ru/20241004/moldaviya-1976445063.html
молдавия
брюссель
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_586350306304b86bddc17b4d55702235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, брюссель, украина, евросоюз, европарламент
В мире, Молдавия, Брюссель, Украина, Евросоюз, Европарламент
В Молдавии откроют представительство Европарламента

Евродепутат Мурешан: в Молдавии будет открыто представительство Европарламента

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. В Молдавии будет открыто представительство Европарламента, чтобы поддерживать власти страны в процессе евроинтеграции, заявил евродепутат, глава делегации Европарламента по связям с республикой Зигфрид Мурешан.
В Брюсселе состоялось заседание парламентского комитета по ассоциации Евросоюза и Молдавии, в рамках которого участники высказались за открытие представительства в Европарламенте.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Власти Молдавии давно управляются Европой, заявил эксперт
4 декабря, 14:52
"С помощью представительства мы, Европейский парламент, сможем легче поддерживать власти Молдавии в процессе вступления и интеграции в Европейский союз. Кроме того, это очень хороший инструмент институциональной коммуникации", - заявил Мурешан журналистам.
По его словам, так представителям ЕС будет легче "объяснять людям преимущества, которые предоставляет Европейский союз".
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Депутат ЕП: жители Молдавии разочарованы отсутствием результатов от реформ
4 октября, 20:04
 
В миреМолдавияБрюссельУкраинаЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала