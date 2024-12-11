https://ria.ru/20241211/evroparlament-1988651087.html

В Молдавии откроют представительство Европарламента

В Молдавии откроют представительство Европарламента - РИА Новости, 11.12.2024

В Молдавии откроют представительство Европарламента

В Молдавии будет открыто представительство Европарламента, чтобы поддерживать власти страны в процессе евроинтеграции, заявил евродепутат, глава делегации... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:41

2024-12-11T17:41

2024-12-11T17:41

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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. В Молдавии будет открыто представительство Европарламента, чтобы поддерживать власти страны в процессе евроинтеграции, заявил евродепутат, глава делегации Европарламента по связям с республикой Зигфрид Мурешан. В Брюсселе состоялось заседание парламентского комитета по ассоциации Евросоюза и Молдавии, в рамках которого участники высказались за открытие представительства в Европарламенте. "С помощью представительства мы, Европейский парламент, сможем легче поддерживать власти Молдавии в процессе вступления и интеграции в Европейский союз. Кроме того, это очень хороший инструмент институциональной коммуникации", - заявил Мурешан журналистам. По его словам, так представителям ЕС будет легче "объяснять людям преимущества, которые предоставляет Европейский союз". Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987336917.html

https://ria.ru/20241004/moldaviya-1976445063.html

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в мире, молдавия, брюссель, украина, евросоюз, европарламент