https://ria.ru/20241211/evrokomissiya-1988623657.html

ЕК разрешила отказывать в убежище мигрантам из России и Белоруссии

ЕК разрешила отказывать в убежище мигрантам из России и Белоруссии - РИА Новости, 11.12.2024

ЕК разрешила отказывать в убежище мигрантам из России и Белоруссии

Еврокомиссия разрешила граничащим с РФ и Белоруссией странам ЕС в виде исключения отказывать в запросе на убежище мигрантам на общих внешних границах, сообщила... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:01

2024-12-11T16:01

2024-12-11T16:01

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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Еврокомиссия разрешила граничащим с РФ и Белоруссией странам ЕС в виде исключения отказывать в запросе на убежище мигрантам на общих внешних границах, сообщила на брифинге в Брюсселе вице-президент ЕК Хенна Вирккунен. "В виду серьезных угроз безопасности ЕС на внешних границах с Россией и Белоруссией… страны-члены могут в исключительных случаях идти вразрез с правилами по предоставлению убежища и принципом невыдворения… Но такие меры должны быть соразмерными и ограниченными", - сказала она. Ранее ЕК заявила, что выделяет 170 миллионов евро на дальнейшее усиление совместных границ Евросоюза с Россией и Белоруссией.

https://ria.ru/20240912/vengriya-1972265454.html

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