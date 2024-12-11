https://ria.ru/20241211/evrokomissiya-1988623657.html
ЕК разрешила отказывать в убежище мигрантам из России и Белоруссии
ЕК разрешила отказывать в убежище мигрантам из России и Белоруссии - РИА Новости, 11.12.2024
ЕК разрешила отказывать в убежище мигрантам из России и Белоруссии
Еврокомиссия разрешила граничащим с РФ и Белоруссией странам ЕС в виде исключения отказывать в запросе на убежище мигрантам на общих внешних границах, сообщила... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:01
2024-12-11T16:01
2024-12-11T16:01
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Еврокомиссия разрешила граничащим с РФ и Белоруссией странам ЕС в виде исключения отказывать в запросе на убежище мигрантам на общих внешних границах, сообщила на брифинге в Брюсселе вице-президент ЕК Хенна Вирккунен. "В виду серьезных угроз безопасности ЕС на внешних границах с Россией и Белоруссией… страны-члены могут в исключительных случаях идти вразрез с правилами по предоставлению убежища и принципом невыдворения… Но такие меры должны быть соразмерными и ограниченными", - сказала она. Ранее ЕК заявила, что выделяет 170 миллионов евро на дальнейшее усиление совместных границ Евросоюза с Россией и Белоруссией.
https://ria.ru/20240912/vengriya-1972265454.html
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в мире, россия, белоруссия, брюссель, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Белоруссия, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК разрешила отказывать в убежище мигрантам из России и Белоруссии
ЕК разрешила граничащим с Россией странам отказывать мигрантам в запросе убежища