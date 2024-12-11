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Чебурашка в воздухе и Дед Мороз-каскадер: куда пойти с детьми в праздники

Чебурашка в воздухе и Дед Мороз-каскадер: куда пойти с детьми в праздники - РИА Новости, 11.12.2024

Чебурашка в воздухе и Дед Мороз-каскадер: куда пойти с детьми в праздники

В преддверии длинных новогодних праздников московские театры, концертные площадки и парки развлечений подготовили самые разные развлечения для детей: от новых... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:59

2024-12-11T14:59

2024-12-11T14:59

культпоход

мосфильм

русская песня

новый год

дед мороз

чебурашка

снегурочка

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В преддверии длинных новогодних праздников московские театры, концертные площадки и парки развлечений подготовили самые разные развлечения для детей: от новых спектаклей и необычных елок с участием любимых сказочных героев до представлений цирковых артистов и каскадеров. На что обратить внимание в праздничной афише – читайте в нашем материале.Спектакль "Далеко-далеко на Востоке"20 декабря – 5 январяЛюбимый детьми и родителями "Театр Терезы Дуровой" показывает недавнюю премьеру – спектакль "Далеко-далеко на Востоке" о похождениях Ходжи Насреддина. До наших дней дошло более 1200 историй и анекдотов об этом герое. Драматург Артем Абрамов, основываясь на фольклоре, написал оригинальную пьесу, в которой древние сюжеты дополнил собственными впечатлениями от поездок по Марокко, Египту, Израилю и Казахстану.Для оформления сцены художник-постановщик Мария Рыбасова обратилась к богатым коллекциям Музея Востока и Британского музея, книгам и альбомам, изучила даже традиции вышивки декоративных полотен сюзане и другие художественные промыслы народов Центральной Азии. Сцена пестрит изящными восточными орнаментами и предметами быта, изготовленными по оригиналам специально для спектакля. Автор костюмов Виктория Севрюкова, вдохновившись воспоминаниями о своих путешествиях в Ташкент и Самарканд, создала красивейшие костюмы из натуральных материалов. А из недавней поездки в Пакистан она специально привезла подлинные икаты – узорчатые и полосатые ткани. Как и во многих других этнических спектаклях театра, в этой постановке звучат и подлинные народные инструменты.Шоу-мюзикл "Чебурашка. Ушастые елки"21 декабря – 7 январяЧебурашка, придуманный в середине 1960-х годов писателем Эдуардом Успенским, вновь на пике популярности. После выхода полнометражного фильма этот странный и очень милый зверек не только занял место в сердцах детей, но и стал героем представлений разных жанров. Над созданием шоу-мюзикла, которое в прошлом сезоне собрало 170 тысяч зрителей, работала одна из лучших в России режиссерско-постановочных групп во главе с режиссером Ниной Чусовой, музыкальным продюсером выступил Сергей Жуков.В этом году представление покажут на новой современной площадке в Международном Центре Бокса в Лужниках. Действие развернется на двух уровнях сцены, герои будут парить в воздухе и выходить в зрительный зал. Благодаря мультимедийному кубу, экранам на сцене и по периметру зала зрители смогут полностью погрузиться в происходящее.В самом шоу участвуют актеры разных жанров, например акробатические трюки исполнят артисты Цирка дю Солей. Создатели шоу обещают прыжки на высоту шесть метров и 50 сальто назад, прогулку Чебурашки вверх ногами на высоте 20 метров и жонглирование ножами. В финале представления детей ждет дискотека прямо в зале, не обойдется дело без Деда Мороза и Снегурочки."Новогодние представления на киностудии Мосфильм"21 декабря – 12 январяВ этом году представления на легендарной киностудии посвящены ее вековому юбилею. Они пройдут сразу в двух павильонах, в которых когда-то снимали "Весну", "Войну и мир", телешоу "Голубой огонек", а сегодня вручают кинопремию "Золотой орел". Специально для новогоднего шоу "Полный вперед!" в одном из павильонов построят комфортный зрительный зал, а в другом создадут рождественскую кинодеревню с выставкой реквизита и костюмов из отечественных киносказок, почтой Деда Мороза, мастер-классами и анимационной программой. Помимо шоу зрители увидят выставку кинонаград "Мосфильма", экспозицию старинных кинокамер и раритетного оружия, оригиналы костюмов знаменитой комедийной троицы из лент Гайдая и инсталляции по мотивам известных фильмов. Также можно будет принять участие в викторине, посвященной 100-летию студии.Основное представление – это интерактивный мультимедийный мюзикл для всей семьи. В центре сюжета – Дед Мороз и его помощники. В спектакле будут использованы разные спецэффекты: лазерная графика, тяжелый дым, пневмофейерверк. Большие светодиодные экраны будут управляться через специальную электронную систему, а звук в зале организаторы обещают настроить через систему индивидуального позиционирования. По традиции в "Киноелках на Мосфильме" принимают участие звезды кино и телевидения. В этом году это будет артист Станислав Дужников, известный по ситкому "Воронины", и телеведущий Дмитрий Хрусталев.Каскадерские елки21 – 22 и 28 – 29 декабря, 3 – 6 январяАртисты этих новогодних представлений – настоящие каскадеры, которые исполняют сложные трюки на мотоциклах и квадроциклах. Героями спектакля в Парке Киноприключений стали всем известные сказочные персонажи, но здесь они передвигаются на экстремальных видах транспорта. Баба Яга летает на кроссовом мотоцикле, Кикимора ездит на автомобиле для дрифта, Леший – на квадроцикле, а Иванушка и Снегурочка делают трюки на автомобилях и мотоциклах.Все маневры исполняют настоящие мастера, которые имеют большой опыт, ставили кинотрюки, сделали карьеру в экстремальном вождении. Стремительные погони и опасные сражения сопровождают огненное шоу и яркие фейерверки, а рискованные номера складываются в единый увлекательный сюжет. К тому же, зрители смогут покататься на бигфуте (внедорожнике с огромными колесами), дрифт-такси (экстремальный заезд с профессиональным пилотом), мотосанях, трюковых мотоциклах и квадроциклах.Музыкальный спектакль "Ночь перед Рождеством"23 – 31 декабряПовесть Гоголя "Ночь перед Рождеством" из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" – одно из главных рождественских сочинений русской литературы. Известное еще по школе произведение поставила Нина Чусова. Именно с этой постановки началась история Основной сцены театра "Русская песня", а также многолетняя дружба и сотрудничество режиссера с труппой. Декорации к спектаклю создал известный театральный художник Павел Каплевич. Сценическое пространство превращается то в заснеженный двор, то в питейное заведение, то во дворец императрицы. Спектакль очень музыкальный – рождественская сказка наполнена живой музыкой, хореографией и песенными зарисовками. Народные песни, создавая особую атмосферу, вплетены в канву постановки.Новогодний цирковой мюзикл "Снежная королева"27 декабря – 5 январяКонечно же, ни один Новый год не может обойтись без знаменитой "Снежной королевы" Андерсена. Представление по мотивам этой сказки можно посмотреть на сцене Вегас Сити Холла. Масштабное и эффектное шоу объединило театр, цирк и мюзикл. В нем задействованы исполнители разных жанров: призеры международных цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра. Помимо красочных декораций и красивых костюмов в спектакле звучит живой вокал, а у маленьких детей есть даже возможность прикоснуться к героям. Перед каждым сеансом в фойе концертного зала, где стоит красивая елка, проходит развлекательная программа, мастер-классы, розыгрыши подарков.

https://ria.ru/20241129/zaryadedekabr-1986479938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, мосфильм, русская песня, новый год, дед мороз, чебурашка, снегурочка