https://ria.ru/20241211/dzerzhinsk-1988694321.html
В Дзержинске разберутся с инцидентом с брошенным в педагога тортом
В Дзержинске разберутся с инцидентом с брошенным в педагога тортом - РИА Новости, 11.12.2024
В Дзержинске разберутся с инцидентом с брошенным в педагога тортом
Администрация Дзержинска разберется с инцидентом в местной школе, где ученицы швырнули торт в лицо учительнице, сообщил глава города Михаил Клинков. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T20:11
2024-12-11T20:11
2024-12-11T20:11
происшествия
дзержинск (нижегородская область)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Администрация Дзержинска разберется с инцидентом в местной школе, где ученицы швырнули торт в лицо учительнице, сообщил глава города Михаил Клинков. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором несколько учениц, громко матерясь, уговаривают учительницу посмотреть на принесённый ими торт. Подойдя поближе, одна из девочек бросает торт в лицо педагогу под одобрительные крики одноклассниц. После того, как торт упал, девочка подняла его и ещё раз швырнула в лицо учительнице. Региональное управление МВД сообщило журналистам, что проводит проверку. "В СМИ и сети интернет разошелся ролик о неуважительном поведении учениц школы №39 в отношении педагога… Об Оксане Витальевне отзываются как об опытном педагоге и человеке корректном, терпеливом и отзывчивом. Я согласен с людьми, эта ситуация вызывает беспокойство. Защита прав и достоинства наших педагогов – это тоже задача власти. Никто не имеет права проявлять неуважение к учителю, который вкладывает свою душу в воспитание и образование детей", - написал Клинков в своем Telegram-канале. Он заявил, что администрация города предпримет все необходимые меры для выяснения обстоятельств происшествия. "Дал поручение заместителю главы Маргарите Викторовне Банниковой разобраться в ситуации, обсудить ее с родителями на ближайшем общеродительском собрании города, представить предложения по профилактике подобных случаев и меры по формированию уважительных отношений между учениками и учителями", - сообщил глава Дзержинска.
https://ria.ru/20241211/srok-1988687159.html
https://ria.ru/20241211/sud-1988669233.html
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происшествия, дзержинск (нижегородская область)
Происшествия, Дзержинск (Нижегородская область)
В Дзержинске разберутся с инцидентом с брошенным в педагога тортом
Мэр Клинков: в Дзержинске разберутся с инцидентом с брошенным в педагога тортом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Администрация Дзержинска разберется с инцидентом в местной школе, где ученицы швырнули торт в лицо учительнице, сообщил глава города Михаил Клинков.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором несколько учениц, громко матерясь, уговаривают учительницу посмотреть на принесённый ими торт. Подойдя поближе, одна из девочек бросает торт в лицо педагогу под одобрительные крики одноклассниц. После того, как торт упал, девочка подняла его и ещё раз швырнула в лицо учительнице. Региональное управление МВД сообщило журналистам, что проводит проверку.
"В СМИ и сети интернет разошелся ролик о неуважительном поведении учениц школы №39 в отношении педагога… Об Оксане Витальевне отзываются как об опытном педагоге и человеке корректном, терпеливом и отзывчивом. Я согласен с людьми, эта ситуация вызывает беспокойство. Защита прав и достоинства наших педагогов – это тоже задача власти. Никто не имеет права проявлять неуважение к учителю, который вкладывает свою душу в воспитание и образование детей", - написал Клинков в своем Telegram-канале.
Он заявил, что администрация города предпримет все необходимые меры для выяснения обстоятельств происшествия.
"Дал поручение заместителю главы Маргарите Викторовне Банниковой разобраться в ситуации, обсудить ее с родителями на ближайшем общеродительском собрании города, представить предложения по профилактике подобных случаев и меры по формированию уважительных отношений между учениками и учителями", - сообщил глава Дзержинска.