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В Вологодской области опрокинулся грузовик с рулонами бумаги - РИА Новости, 11.12.2024
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20:49 11.12.2024 (обновлено: 21:01 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/dtp-1988700045.html
В Вологодской области опрокинулся грузовик с рулонами бумаги
В Вологодской области опрокинулся грузовик с рулонами бумаги - РИА Новости, 11.12.2024
В Вологодской области опрокинулся грузовик с рулонами бумаги
Грузовик с прицепом, перевозящий рулоны бумаги, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся в Вологодской области, водителя доставили в больницу,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T20:49
2024-12-11T21:01
происшествия
авто
вологодская область
красавино
mercedes
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Грузовик с прицепом, перевозящий рулоны бумаги, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся в Вологодской области, водителя доставили в больницу, сообщает региональное УМВД. ДТП произошло около 17.20 на федеральной автодороге А-123 около деревни Красавино в Великоустюгском округе. "Водитель 1971 года рождения на автомобиле Mercedes-Benz с прицепом, перевозящий рулоны бумаги, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчину доставили в приемное отделение БУЗ ВО Великоустюгском ЦРБ", - говорится в сообщении. На видео, размещенном в Telegram-канале УМВД по Вологодской области, видно, как рулоны бумаги разлетаются по трассе. Сообщается, что восстановлено движение по одной полосе.
https://ria.ru/20241211/priamurja-1988540892.html
вологодская область
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Грузовик опрокинулся в Вологодской области
Как сообщили в региональном УМВД, водитель тягача доставлен в больницу.
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происшествия, авто, вологодская область, красавино, mercedes
Происшествия, Авто, Вологодская область, Красавино, Mercedes
В Вологодской области опрокинулся грузовик с рулонами бумаги

В Вологодской области грузовик с рулонами бумаги опрокинулся, выехав на встречку

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Грузовик с прицепом, перевозящий рулоны бумаги, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся в Вологодской области, водителя доставили в больницу, сообщает региональное УМВД.
ДТП произошло около 17.20 на федеральной автодороге А-123 около деревни Красавино в Великоустюгском округе.
"Водитель 1971 года рождения на автомобиле Mercedes-Benz с прицепом, перевозящий рулоны бумаги, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчину доставили в приемное отделение БУЗ ВО Великоустюгском ЦРБ", - говорится в сообщении.
На видео, размещенном в Telegram-канале УМВД по Вологодской области, видно, как рулоны бумаги разлетаются по трассе.
Сообщается, что восстановлено движение по одной полосе.
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ПроисшествияАвтоВологодская областьКрасавиноMercedes
 
 
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