https://ria.ru/20241211/dtp-1988700045.html

В Вологодской области опрокинулся грузовик с рулонами бумаги

В Вологодской области опрокинулся грузовик с рулонами бумаги - РИА Новости, 11.12.2024

В Вологодской области опрокинулся грузовик с рулонами бумаги

Грузовик с прицепом, перевозящий рулоны бумаги, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся в Вологодской области, водителя доставили в больницу,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T20:49

2024-12-11T20:49

2024-12-11T21:01

происшествия

авто

вологодская область

красавино

mercedes

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Грузовик с прицепом, перевозящий рулоны бумаги, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся в Вологодской области, водителя доставили в больницу, сообщает региональное УМВД. ДТП произошло около 17.20 на федеральной автодороге А-123 около деревни Красавино в Великоустюгском округе. "Водитель 1971 года рождения на автомобиле Mercedes-Benz с прицепом, перевозящий рулоны бумаги, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчину доставили в приемное отделение БУЗ ВО Великоустюгском ЦРБ", - говорится в сообщении. На видео, размещенном в Telegram-канале УМВД по Вологодской области, видно, как рулоны бумаги разлетаются по трассе. Сообщается, что восстановлено движение по одной полосе.

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вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Грузовик опрокинулся в Вологодской области Как сообщили в региональном УМВД, водитель тягача доставлен в больницу. 2024-12-11T20:49 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, вологодская область, красавино, mercedes