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В Приморье два большегруза столкнулись на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.12.2024
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16:33 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/dtp-1988632141.html
В Приморье два большегруза столкнулись на трассе, есть пострадавшие
В Приморье два большегруза столкнулись на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.12.2024
В Приморье два большегруза столкнулись на трассе, есть пострадавшие
Два человека, предварительно, пострадали в ДТП на федеральной трассе "Уссури" в Приморье, где большегруз после столкновения с другим грузовым автомобилем... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:33
2024-12-11T16:33
происшествия
приморский край
хабаровск
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Два человека, предварительно, пострадали в ДТП на федеральной трассе "Уссури" в Приморье, где большегруз после столкновения с другим грузовым автомобилем опрокинулся, сообщает прокуратура региона. По информации надзорного ведомства, авария произошла около 18.00 (11.00 мск) на 715-м километре федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток в районе села Сиреневка в Приморье. "Водитель грузового автомобиля Volvo, перевозивший скальный грунт, по предварительным данным, в результате неисправности тормозной системы совершил столкновение с другим грузовым автомобилем... произошло опрокидывание автомобиля виновника аварии и повреждение еще двух легковых транспортных средств. Два человека... получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение транспортных средств на участке трассы восстановлено, прокуратура проконтролирует законность итогового решения по результатам административного расследования. "Отдельное внимание ведомство уделит вопросу законности эксплуатации транспортного средства виновника ДТП, принадлежности груза и компенсации ущерба, причиненного в том числе объектам дорожной инфраструктуры", - уточнили в надзорном ведомстве. Позже в УМВД Приморья уточнили РИА Новости, что травмы получили водитель большегруза Freightliner и пассажир внедорожника, им назначено амбулаторное лечение. После аварии в соцсетях распространились фото и видео инцидента, утверждалось, что после того, как грузовик завалился, "камни полетели в разные стороны": и в другие автомобили, и рассыпались по трассе.
https://ria.ru/20241124/dtp-1985414883.html
https://ria.ru/20241120/dtp--1984809041.html
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приморский край
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происшествия, приморский край, хабаровск, владивосток
Происшествия, Приморский край, Хабаровск, Владивосток
В Приморье два большегруза столкнулись на трассе, есть пострадавшие

При столкновении грузовиков на трассе А-370 "Уссури" пострадали два человека

© Фото : Полиция Приморья/TelegramДТП на 714 км автомобильной дороги "Хабаровск-Владивосток" с участием двух большегрузных транспортных средств и легковушек
ДТП на 714 км автомобильной дороги Хабаровск-Владивосток с участием двух большегрузных транспортных средств и легковушек - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
ДТП на 714 км автомобильной дороги "Хабаровск-Владивосток" с участием двух большегрузных транспортных средств и легковушек
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Два человека, предварительно, пострадали в ДТП на федеральной трассе "Уссури" в Приморье, где большегруз после столкновения с другим грузовым автомобилем опрокинулся, сообщает прокуратура региона.
По информации надзорного ведомства, авария произошла около 18.00 (11.00 мск) на 715-м километре федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток в районе села Сиреневка в Приморье.
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"Водитель грузового автомобиля Volvo, перевозивший скальный грунт, по предварительным данным, в результате неисправности тормозной системы совершил столкновение с другим грузовым автомобилем... произошло опрокидывание автомобиля виновника аварии и повреждение еще двух легковых транспортных средств. Два человека... получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение транспортных средств на участке трассы восстановлено, прокуратура проконтролирует законность итогового решения по результатам административного расследования.
"Отдельное внимание ведомство уделит вопросу законности эксплуатации транспортного средства виновника ДТП, принадлежности груза и компенсации ущерба, причиненного в том числе объектам дорожной инфраструктуры", - уточнили в надзорном ведомстве.
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Позже в УМВД Приморья уточнили РИА Новости, что травмы получили водитель большегруза Freightliner и пассажир внедорожника, им назначено амбулаторное лечение.
После аварии в соцсетях распространились фото и видео инцидента, утверждалось, что после того, как грузовик завалился, "камни полетели в разные стороны": и в другие автомобили, и рассыпались по трассе.
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