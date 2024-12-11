https://ria.ru/20241211/dtp-1988632141.html

В Приморье два большегруза столкнулись на трассе, есть пострадавшие

В Приморье два большегруза столкнулись на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.12.2024

В Приморье два большегруза столкнулись на трассе, есть пострадавшие

Два человека, предварительно, пострадали в ДТП на федеральной трассе "Уссури" в Приморье, где большегруз после столкновения с другим грузовым автомобилем... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:33

2024-12-11T16:33

2024-12-11T16:33

происшествия

приморский край

хабаровск

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Два человека, предварительно, пострадали в ДТП на федеральной трассе "Уссури" в Приморье, где большегруз после столкновения с другим грузовым автомобилем опрокинулся, сообщает прокуратура региона. По информации надзорного ведомства, авария произошла около 18.00 (11.00 мск) на 715-м километре федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток в районе села Сиреневка в Приморье. "Водитель грузового автомобиля Volvo, перевозивший скальный грунт, по предварительным данным, в результате неисправности тормозной системы совершил столкновение с другим грузовым автомобилем... произошло опрокидывание автомобиля виновника аварии и повреждение еще двух легковых транспортных средств. Два человека... получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение транспортных средств на участке трассы восстановлено, прокуратура проконтролирует законность итогового решения по результатам административного расследования. "Отдельное внимание ведомство уделит вопросу законности эксплуатации транспортного средства виновника ДТП, принадлежности груза и компенсации ущерба, причиненного в том числе объектам дорожной инфраструктуры", - уточнили в надзорном ведомстве. Позже в УМВД Приморья уточнили РИА Новости, что травмы получили водитель большегруза Freightliner и пассажир внедорожника, им назначено амбулаторное лечение. После аварии в соцсетях распространились фото и видео инцидента, утверждалось, что после того, как грузовик завалился, "камни полетели в разные стороны": и в другие автомобили, и рассыпались по трассе.

https://ria.ru/20241124/dtp-1985414883.html

https://ria.ru/20241120/dtp--1984809041.html

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

приморский край

хабаровск

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, хабаровск, владивосток