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Разработчик рассказал о программе донаведения дронов - РИА Новости, 11.12.2024
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Разработчик рассказал о программе донаведения дронов
Разработчик рассказал о программе донаведения дронов - РИА Новости, 11.12.2024
Разработчик рассказал о программе донаведения дронов
Повсеместное использование, в том числе в зоне российской спецоперации, систем донаведения дронов позволит в более сжатые сроки и более эффективно готовить... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T03:51
2024-12-11T03:51
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Повсеместное использование, в том числе в зоне российской спецоперации, систем донаведения дронов позволит в более сжатые сроки и более эффективно готовить специалистов расчетов БПЛА, отметил в интервью РИА Новости разработчик программ, генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак. "Сейчас довольно большая часть времени подготовки пилотов тратится именно на обучение точной доводке на последних метрах до цели. Использование систем донаведения позволяет в сжатые сроки подготовить специалистов, способных эффективно выполнять задачу, несмотря на малый опыт управления дроном, а значит - применение ударных беспилотников может стать более эффективным", - сказал Маслак. По его словам, массовое внедрение систем донаведения даст ощутимое преимущество российским операторам БПЛА на СВО и позволит увеличить долю успешных вылетов при меньшем времени подготовки операторов.
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безопасность, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии
Разработчик рассказал о программе донаведения дронов

Разработчик Маслак: система донаведения дронов позволит быстрее готовить пилотов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Повсеместное использование, в том числе в зоне российской спецоперации, систем донаведения дронов позволит в более сжатые сроки и более эффективно готовить специалистов расчетов БПЛА, отметил в интервью РИА Новости разработчик программ, генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак.
"Сейчас довольно большая часть времени подготовки пилотов тратится именно на обучение точной доводке на последних метрах до цели. Использование систем донаведения позволяет в сжатые сроки подготовить специалистов, способных эффективно выполнять задачу, несмотря на малый опыт управления дроном, а значит - применение ударных беспилотников может стать более эффективным", - сказал Маслак.
По его словам, массовое внедрение систем донаведения даст ощутимое преимущество российским операторам БПЛА на СВО и позволит увеличить долю успешных вылетов при меньшем времени подготовки операторов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологии
 
 
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