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В Дамаске отменили комендантский час
В Дамаске отменили комендантский час - РИА Новости, 11.12.2024
В Дамаске отменили комендантский час
Комендантский час в Дамаске и его окрестностях отменяется и все сотрудники учреждений могут вернуться к своим должностным обязанностям, сообщается в заявлении... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:08
2024-12-11T17:08
2024-12-11T17:09
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БЕЙРУТ, 11 дек — РИА Новости. Комендантский час в Дамаске и его окрестностях отменяется и все сотрудники учреждений могут вернуться к своим должностным обязанностям, сообщается в заявлении "главного командования" вооруженной оппозиции опубликованном в сирийской газете Al-Watan. "Распоряжение от командования военными операциями: уважаемые жители города Дамаска и его окрестностей, уведомляем вас, что командование отменило комендантский час в городе, а также призываем наших соотечественников вернутся к своей работе в учреждениях", - написано в заявлении. Вооруженная оппозиция ввела в понедельник комендантский час в Дамаске с 17.00 до 5.00 утра с целью остановить массовые грабежи в центральных кварталах столицы и наведения контроля над происходящем в городе.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
В Дамаске отменили комендантский час
Al-Watan: вооруженная оппозиция заявила об отмене комендантского часа в Дамаске