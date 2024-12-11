https://ria.ru/20241211/damask-1988641121.html

В Дамаске отменили комендантский час

В Дамаске отменили комендантский час - РИА Новости, 11.12.2024

В Дамаске отменили комендантский час

Комендантский час в Дамаске и его окрестностях отменяется и все сотрудники учреждений могут вернуться к своим должностным обязанностям, сообщается в заявлении... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:08

2024-12-11T17:08

2024-12-11T17:09

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БЕЙРУТ, 11 дек — РИА Новости. Комендантский час в Дамаске и его окрестностях отменяется и все сотрудники учреждений могут вернуться к своим должностным обязанностям, сообщается в заявлении "главного командования" вооруженной оппозиции опубликованном в сирийской газете Al-Watan. "Распоряжение от командования военными операциями: уважаемые жители города Дамаска и его окрестностей, уведомляем вас, что командование отменило комендантский час в городе, а также призываем наших соотечественников вернутся к своей работе в учреждениях", - написано в заявлении. Вооруженная оппозиция ввела в понедельник комендантский час в Дамаске с 17.00 до 5.00 утра с целью остановить массовые грабежи в центральных кварталах столицы и наведения контроля над происходящем в городе.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия