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В Дамаске отменили комендантский час - РИА Новости, 11.12.2024
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Война в Сирии
 
17:08 11.12.2024 (обновлено: 17:09 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/damask-1988641121.html
В Дамаске отменили комендантский час
В Дамаске отменили комендантский час - РИА Новости, 11.12.2024
В Дамаске отменили комендантский час
Комендантский час в Дамаске и его окрестностях отменяется и все сотрудники учреждений могут вернуться к своим должностным обязанностям, сообщается в заявлении... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:08
2024-12-11T17:09
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БЕЙРУТ, 11 дек — РИА Новости. Комендантский час в Дамаске и его окрестностях отменяется и все сотрудники учреждений могут вернуться к своим должностным обязанностям, сообщается в заявлении "главного командования" вооруженной оппозиции опубликованном в сирийской газете Al-Watan. "Распоряжение от командования военными операциями: уважаемые жители города Дамаска и его окрестностей, уведомляем вас, что командование отменило комендантский час в городе, а также призываем наших соотечественников вернутся к своей работе в учреждениях", - написано в заявлении. Вооруженная оппозиция ввела в понедельник комендантский час в Дамаске с 17.00 до 5.00 утра с целью остановить массовые грабежи в центральных кварталах столицы и наведения контроля над происходящем в городе.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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в мире, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
В Дамаске отменили комендантский час

Al-Watan: вооруженная оппозиция заявила об отмене комендантского часа в Дамаске

© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия
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БЕЙРУТ, 11 дек — РИА Новости. Комендантский час в Дамаске и его окрестностях отменяется и все сотрудники учреждений могут вернуться к своим должностным обязанностям, сообщается в заявлении "главного командования" вооруженной оппозиции опубликованном в сирийской газете Al-Watan.
"Распоряжение от командования военными операциями: уважаемые жители города Дамаска и его окрестностей, уведомляем вас, что командование отменило комендантский час в городе, а также призываем наших соотечественников вернутся к своей работе в учреждениях", - написано в заявлении.
Вооруженная оппозиция ввела в понедельник комендантский час в Дамаске с 17.00 до 5.00 утра с целью остановить массовые грабежи в центральных кварталах столицы и наведения контроля над происходящем в городе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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