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Суд в Москве заочно арестовал Чирикову* за фейки про армию - РИА Новости, 11.12.2024
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10:01 11.12.2024 (обновлено: 11:05 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/chirikova-1988554424.html
Суд в Москве заочно арестовал Чирикову* за фейки про армию
Суд в Москве заочно арестовал Чирикову* за фейки про армию - РИА Новости, 11.12.2024
Суд в Москве заочно арестовал Чирикову* за фейки про армию
Коптевский суд Москвы заочно арестовал экоактивистку Евгению Чирикову*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:01
2024-12-11T11:05
происшествия
москва
россия
евгения чирикова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Коптевский суд Москвы заочно арестовал экоактивистку Евгению Чирикову*, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, Чириковой* вменяется статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), она объявлена в международный розыск.По версии следствия, Чирикова опубликовала видео, в котором, согласно исследованию, содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины.Это не единственное уголовное дело, возбужденное против нее в России. Ее также обвиняют в публичном оправдании терроризма после интервью, в котором она поддержала запрещенный в РФ "Легион "Свобода России"**.В январе Минюст включил Чирикову в список иноагентов, позднее она была внесена в перечень террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России.Сыктывкарский городской суд в апреле сообщил о заочном аресте Чириковой по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.**Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241206/lazareva-1987830393.html
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москва
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происшествия, москва, россия, евгения чирикова
Происшествия, Москва, Россия, Евгения Чирикова
Суд в Москве заочно арестовал Чирикову* за фейки про армию

Суд в Москве заочно арестовал экоактивистку Чирикову за фейки про армию

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЕвгения Чирикова*
Евгения Чирикова* - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Евгения Чирикова*. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Коптевский суд Москвы заочно арестовал экоактивистку Евгению Чирикову*, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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6 декабря, 22:04
По данным суда, Чириковой* вменяется статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), она объявлена в международный розыск.
По версии следствия, Чирикова опубликовала видео, в котором, согласно исследованию, содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины.
Это не единственное уголовное дело, возбужденное против нее в России. Ее также обвиняют в публичном оправдании терроризма после интервью, в котором она поддержала запрещенный в РФ "Легион "Свобода России"**.
В январе Минюст включил Чирикову в список иноагентов, позднее она была внесена в перечень террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России.
Сыктывкарский городской суд в апреле сообщил о заочном аресте Чириковой по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
**Запрещенная в России террористическая организация
Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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27 ноября, 09:30
 
ПроисшествияМоскваРоссияЕвгения Чирикова
 
 
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