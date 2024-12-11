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Экс-посол Британии уверен, что сирийская оппозиция захочет подавить курдов

Экс-посол Британии уверен, что сирийская оппозиция захочет подавить курдов - РИА Новости, 11.12.2024

Экс-посол Британии уверен, что сирийская оппозиция захочет подавить курдов

Вооруженная оппозиция, захватившая власть в Сирии, попытается подавить курдов, которые могут лишиться поддержки США после падения Башара Асада, заявил РИА... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T05:48

2024-12-11T05:48

2024-12-11T05:48

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башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

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ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. Вооруженная оппозиция, захватившая власть в Сирии, попытается подавить курдов, которые могут лишиться поддержки США после падения Башара Асада, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии, эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд. "Явным намерением джихадистов является выполнение приказов их турецких контролирующих лиц и нейтрализация курдов путем уничтожения так называемых ополченцев Сирийских демократических сил (СДС). Силы США в курдских районах вряд ли смогут защитить своих курдских клиентов, потому что теперь, когда Асад ушел, они им не нужны", - считает эксперт. По его словам, "задача курдов заключалась в том, чтобы помешать сирийскому правительству экономически восстановиться после длительной войны, взяв на себя контроль над сирийскими нефтяными и зерновыми ресурсами, расположенными на северо-востоке, но в этом больше нет необходимости". По мнению бывшего дипломата, оппозиция будет совершать попытки нормализации отношений с США, но она "может пройти не так гладко, как они думают". "США, вероятно, довольно скоро поймут, что джихадисты им больше не нужны, поскольку их работа по свержению Асада завершена. Джихадисты будут вынуждены просить об отмене санкций", - добавил Форд. При этом Форд отметил, что при оппозиции Сирия может стать более единой, несмотря на то, что "не была единой в течение многих лет". "Израиль оккупировал Голаны, США через своих курдских доверенных лиц контролировали северо-восток, Турция оккупировала приграничные районы, джихадистская оппозиция оккупировала провинцию Идлиб, юг был под совместным контролем правительства и бывших джихадистов под российским мониторингом, а США оккупируют приграничный анклав Аль-Танф и части ИГИЛ* в сирийской пустыне. В некотором смысле, теперь страна с большей вероятностью объединится с правлением джихада повсюду, кроме Голан", - считает эксперт. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024