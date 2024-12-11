https://ria.ru/20241211/blinken-1988646599.html

Блинкен посетит Иорданию и Турцию для обсуждения ситуации в Сирии

Блинкен посетит Иорданию и Турцию для обсуждения ситуации в Сирии - РИА Новости, 11.12.2024

Блинкен посетит Иорданию и Турцию для обсуждения ситуации в Сирии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду отправится с визитом в Иорданию и Турцию, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, Израиле, Газе и Ливане, говорится в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:29

2024-12-11T17:29

2024-12-11T17:29

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обострение ситуации в сирии — 2024

турция

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ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду отправится с визитом в Иорданию и Турцию, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, Израиле, Газе и Ливане, говорится в обнародованном заявлении госдепартамента. "Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Акабу (Иордания) и Анкару (Турция) 11–13 декабря 2024 года. В Акабе и Анкаре он проведет встречи с целью обсуждения событий в Сирии, Израиле, Газе, Ливане и по всему региону", — отмечается в заявлении госдепа США. В частности, Блинкен планирует подтвердить поддержку Вашингтона в отношении "процесса передачи власти в Сирии, который приведёт к созданию ответственного и инклюзивного правительства". "Госсекретарь также обсудит необходимость соблюдения новым правительством Сирии прав меньшинств, обеспечения доставки гуманитарной помощи, предотвращения использования сирийской территории как базы для терроризма или угроз соседним странам, а также гарантии безопасного уничтожения химического оружия", — уточняется в заявлении. В Иордании Блинкен, среди прочего, планирует обсудить стратегическое партнёрство между двумя странами и подчеркнуть поддержку США в обеспечении стабильности государств, граничащих с Сирией. В Анкаре он рассмотрит вопросы сотрудничества с Турцией по совместным приоритетам — от борьбы с терроризмом до вопросов региональной стабильности.

https://ria.ru/20241209/ssha-1988067800.html

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в мире, сирия, сша, иордания, энтони блинкен, обострение ситуации в сирии — 2024, турция