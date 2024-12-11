Рейтинг@Mail.ru
Блинкен посетит Иорданию и Турцию для обсуждения ситуации в Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/blinken-1988646599.html
Блинкен посетит Иорданию и Турцию для обсуждения ситуации в Сирии
Блинкен посетит Иорданию и Турцию для обсуждения ситуации в Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
Блинкен посетит Иорданию и Турцию для обсуждения ситуации в Сирии
Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду отправится с визитом в Иорданию и Турцию, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, Израиле, Газе и Ливане, говорится в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:29
2024-12-11T17:29
в мире
сирия
сша
иордания
энтони блинкен
обострение ситуации в сирии — 2024
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731279061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_471a049374d8aa8df49fcfea481396ce.jpg
ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду отправится с визитом в Иорданию и Турцию, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, Израиле, Газе и Ливане, говорится в обнародованном заявлении госдепартамента. "Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Акабу (Иордания) и Анкару (Турция) 11–13 декабря 2024 года. В Акабе и Анкаре он проведет встречи с целью обсуждения событий в Сирии, Израиле, Газе, Ливане и по всему региону", — отмечается в заявлении госдепа США. В частности, Блинкен планирует подтвердить поддержку Вашингтона в отношении "процесса передачи власти в Сирии, который приведёт к созданию ответственного и инклюзивного правительства". "Госсекретарь также обсудит необходимость соблюдения новым правительством Сирии прав меньшинств, обеспечения доставки гуманитарной помощи, предотвращения использования сирийской территории как базы для терроризма или угроз соседним странам, а также гарантии безопасного уничтожения химического оружия", — уточняется в заявлении. В Иордании Блинкен, среди прочего, планирует обсудить стратегическое партнёрство между двумя странами и подчеркнуть поддержку США в обеспечении стабильности государств, граничащих с Сирией. В Анкаре он рассмотрит вопросы сотрудничества с Турцией по совместным приоритетам — от борьбы с терроризмом до вопросов региональной стабильности.
https://ria.ru/20241209/ssha-1988067800.html
https://ria.ru/20241205/blinken-1987446289.html
сирия
сша
иордания
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731279061_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_eeacb0449f9614d81ae0072e472b1a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, иордания, энтони блинкен, обострение ситуации в сирии — 2024, турция
В мире, Сирия, США, Иордания, Энтони Блинкен, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Турция
Блинкен посетит Иорданию и Турцию для обсуждения ситуации в Сирии

Госдеп: Блинкен посетит Иорданию и Турцию для обсуждения ситуации в Сирии

© AP Photo / Mandel Ngan, PoolЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Mandel Ngan, Pool
Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду отправится с визитом в Иорданию и Турцию, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, Израиле, Газе и Ливане, говорится в обнародованном заявлении госдепартамента.
"Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Акабу (Иордания) и Анкару (Турция) 11–13 декабря 2024 года. В Акабе и Анкаре он проведет встречи с целью обсуждения событий в Сирии, Израиле, Газе, Ливане и по всему региону", — отмечается в заявлении госдепа США.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Блинкен пригрозил привлечь к ответственности помогавших Асаду
9 декабря, 02:34
В частности, Блинкен планирует подтвердить поддержку Вашингтона в отношении "процесса передачи власти в Сирии, который приведёт к созданию ответственного и инклюзивного правительства".
"Госсекретарь также обсудит необходимость соблюдения новым правительством Сирии прав меньшинств, обеспечения доставки гуманитарной помощи, предотвращения использования сирийской территории как базы для терроризма или угроз соседним странам, а также гарантии безопасного уничтожения химического оружия", — уточняется в заявлении.
В Иордании Блинкен, среди прочего, планирует обсудить стратегическое партнёрство между двумя странами и подчеркнуть поддержку США в обеспечении стабильности государств, граничащих с Сирией. В Анкаре он рассмотрит вопросы сотрудничества с Турцией по совместным приоритетам — от борьбы с терроризмом до вопросов региональной стабильности.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Мерзкое создание". Слова Блинкена об украинцах вызвали шок на Западе
5 декабря, 06:40
 
В миреСирияСШАИорданияЭнтони БлинкенОбострение ситуации в Сирии — 2024Турция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала