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Польша закупит у США разведывательные беспилотники - РИА Новости, 11.12.2024
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16:37 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/bespilotniki-1988632420.html
Польша закупит у США разведывательные беспилотники
Польша закупит у США разведывательные беспилотники - РИА Новости, 11.12.2024
Польша закупит у США разведывательные беспилотники
Польские военные закупают в США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9B SkyGuardian, сообщает министерство национальной обороны... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:37
2024-12-11T16:37
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польша
владислав косиняк-камыш
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ВАРШАВА, 11 дек - РИА Новости. Польские военные закупают в США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9B SkyGuardian, сообщает министерство национальной обороны республики. По данным министерства обороны, система MQ-9B заменит используемые в настоящее время на правах лизинга беспилотные разведывательные системы MQ-9A Reaper, поставленные в феврале 2023 года. "Двенадцатого декабря в штаб-квартире министерства национальной обороны в Варшаве вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш примет участие в подписании контракта на покупку беспилотной авиационной системы MQ-9B SkyGuardian для Войска польского", - говорится в сообщении министерства национальной обороны. Польское министерство уточнило, что контракт на поставку беспилотной системы будет заключён между польским Агентством вооружений и американской фирмой General Atomics. Количество закупаемых летательных аппаратов и стоимость контракта не уточняются. Польские военные отметили, что в состав беспилотной разведывательно-ударной системы входит несколько беспилотников MQ-9B SkyGuardian. В ноябре Косиняк-Камыш сообщил, что в вооружённых силах Польши с нового года появятся дроновые войска. Тогда же был заключён контракт на покупку для польской армии 52 разведывательных дронов FlyEye за 100 миллионов злотых (около 25 миллионов долларов).
https://ria.ru/20240818/polsha-1966938835.html
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в мире, сша, варшава, польша, владислав косиняк-камыш
В мире, США, Варшава, Польша, Владислав Косиняк-Камыш
Польша закупит у США разведывательные беспилотники

Польские военные закупят у США разведывательные беспилотники M-9B SkyGuardian

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВАРШАВА, 11 дек - РИА Новости. Польские военные закупают в США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9B SkyGuardian, сообщает министерство национальной обороны республики.
По данным министерства обороны, система MQ-9B заменит используемые в настоящее время на правах лизинга беспилотные разведывательные системы MQ-9A Reaper, поставленные в феврале 2023 года.
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"Двенадцатого декабря в штаб-квартире министерства национальной обороны в Варшаве вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш примет участие в подписании контракта на покупку беспилотной авиационной системы MQ-9B SkyGuardian для Войска польского", - говорится в сообщении министерства национальной обороны.
Польское министерство уточнило, что контракт на поставку беспилотной системы будет заключён между польским Агентством вооружений и американской фирмой General Atomics. Количество закупаемых летательных аппаратов и стоимость контракта не уточняются.
Польские военные отметили, что в состав беспилотной разведывательно-ударной системы входит несколько беспилотников MQ-9B SkyGuardian.
В ноябре Косиняк-Камыш сообщил, что в вооружённых силах Польши с нового года появятся дроновые войска. Тогда же был заключён контракт на покупку для польской армии 52 разведывательных дронов FlyEye за 100 миллионов злотых (около 25 миллионов долларов).
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