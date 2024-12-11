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Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с Россией и еще тремя странами - РИА Новости, 11.12.2024
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13:41 11.12.2024 (обновлено: 14:14 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/bayden-1988595508.html
Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с Россией и еще тремя странами
Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с Россией и еще тремя странами - РИА Новости, 11.12.2024
Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с Россией и еще тремя странами
Сотрудничество между Россией, Китаем, Ираном и КНДР стало темой меморандума по нацбезопасности, который одобрил президент США Джо Байден, сообщило Associated... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:41
2024-12-11T14:14
в мире
россия
сша
китай
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сотрудничество между Россией, Китаем, Ираном и КНДР стало темой меморандума по нацбезопасности, который одобрил президент США Джо Байден, сообщило Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.Предполагается, что документ должен стать дорожной картой для будущей администрации Дональда Трампа по вопросу противостояния сближению четырех стран, которые называются противниками и конкурентами США.Меморандум не будут публиковать из-за чувствительности некоторых выводов.Документ содержит широкие рекомендации:Как отмечает агентство, взгляды Байдена и Трампа на глобальную политику значительно различаются. При этом чиновники приходящей и уходящей администраций заявили, что в переходный период пытаются координировать действия по вопросам национальной безопасности.Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.Москва не раз подчеркивала, что ее сотрудничество с партнерами в различных сферах не направлено против третьих стран.
https://ria.ru/20241211/bajden-1988579911.html
https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987820197.html
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в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, джо байден
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден
Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с Россией и еще тремя странами

AP: Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии Китаю, Ирану, КНДР и РФ

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сотрудничество между Россией, Китаем, Ираном и КНДР стало темой меморандума по нацбезопасности, который одобрил президент США Джо Байден, сообщило Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.
Предполагается, что документ должен стать дорожной картой для будущей администрации Дональда Трампа по вопросу противостояния сближению четырех стран, которые называются противниками и конкурентами США.
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Меморандум не будут публиковать из-за чувствительности некоторых выводов.
Документ содержит широкие рекомендации:
  • улучшить межведомственное взаимодействие;
  • ускорить обмен информацией с союзниками о планах противников;
  • выверять использование правительством США санкций и других экономических инструментов для достижения максимальной эффективности;
  • усилить подготовку к управлению одновременными кризисами с участием обозначенных противников.
Как отмечает агентство, взгляды Байдена и Трампа на глобальную политику значительно различаются. При этом чиновники приходящей и уходящей администраций заявили, что в переходный период пытаются координировать действия по вопросам национальной безопасности.
Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.
Москва не раз подчеркивала, что ее сотрудничество с партнерами в различных сферах не направлено против третьих стран.
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В миреРоссияСШАКитайДональд ТрампДжо Байден
 
 
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