https://ria.ru/20241211/bayden-1988595508.html

Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с Россией и еще тремя странами

Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с Россией и еще тремя странами - РИА Новости, 11.12.2024

Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с Россией и еще тремя странами

Сотрудничество между Россией, Китаем, Ираном и КНДР стало темой меморандума по нацбезопасности, который одобрил президент США Джо Байден, сообщило Associated... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:41

2024-12-11T13:41

2024-12-11T14:14

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сотрудничество между Россией, Китаем, Ираном и КНДР стало темой меморандума по нацбезопасности, который одобрил президент США Джо Байден, сообщило Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.Предполагается, что документ должен стать дорожной картой для будущей администрации Дональда Трампа по вопросу противостояния сближению четырех стран, которые называются противниками и конкурентами США.Меморандум не будут публиковать из-за чувствительности некоторых выводов.Документ содержит широкие рекомендации:Как отмечает агентство, взгляды Байдена и Трампа на глобальную политику значительно различаются. При этом чиновники приходящей и уходящей администраций заявили, что в переходный период пытаются координировать действия по вопросам национальной безопасности.Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.Москва не раз подчеркивала, что ее сотрудничество с партнерами в различных сферах не направлено против третьих стран.

https://ria.ru/20241211/bajden-1988579911.html

https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987820197.html

россия

сша

китай

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в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, джо байден