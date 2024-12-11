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Анохин поучаствовал в Рождественской парламентской встрече - РИА Новости, 11.12.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:22 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/anokhin-1988666098.html
Анохин поучаствовал в Рождественской парламентской встрече
Анохин поучаствовал в Рождественской парламентской встрече - РИА Новости, 11.12.2024
Анохин поучаствовал в Рождественской парламентской встрече
Губернатор Смоленской области Василий Анохин в среду поучаствовал в Рождественской парламентской встрече. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:22
2024-12-11T18:22
смоленская область
василий анохин
владимир путин
русская православная церковь
смоленская область
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в среду поучаствовал в Рождественской парламентской встрече. "Сегодня принял участие в Рождественской парламентской встрече – она объединила представителей духовенства Смоленской области, исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества. Подобный консолидирующий формат общения проводится в регионе не первый год и стал уже по-настоящему традиционным. Обсуждения касались тех тем, которые больше всего волнуют смолян и непосредственно направлены на развитие региона", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что первостепенно была затронуты темы повышения качества жизни, заботы о человеке и помощи нуждающимся. Так, проект бюджета области на 2025 год имеет ярко выраженную социальную направленность – более 60% всех расходов. Первостепенное внимание – сферам здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также поддержке участников СВО и их семей, молодых специалистов, "целевиков" и уязвимых групп населения. "Специально заострил внимание на наших ключевых приоритетах – вопросах демографии и народосбережения, укрепления традиционных семейных ценностей. В этом году на поддержку семей с детьми в регионе направили почти 22 миллиарда рублей, из которых более 18,6 миллиарда – средства областного бюджета. Мы объединили ресурсы, которыми располагают органы власти, институты гражданского общества и Русской православной церкви, направленные на увеличение рождаемости. В мае этого года областная дума под руководством Игоря Васильевича Ляхова приняла закон, запрещающий склонять женщин к искусственному прерыванию беременности", - пишет глава региона. Он напомнил, что 2024 год был объявлен Годом семьи президентом Владимиром Путиным. Год заканчивается, однако работа в этом направлении будет продолжена. "Также нам предстоит достойно подготовиться и провести празднование 80-летия великой Победы. Глава государства призвал отметить этот святой юбилей не только ярко и торжественно, но и с глубоким содержанием. Уверен, что все вместе, в добром содружестве светских и церковных властей выполним стоящие перед нами задачи", - резюмировал Анохин.
https://ria.ru/20241211/promyshlennost-1988613887.html
https://ria.ru/20241210/anokhin-1988510316.html
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василий анохин, владимир путин, русская православная церковь, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Владимир Путин, Русская православная церковь, Смоленская область
Анохин поучаствовал в Рождественской парламентской встрече

Смоленский губернатор Анохин поучаствовал в Рождественской парламентской встрече

© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатора Смоленской области Василий Анохин
Губернатора Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : Администрация Смоленской области
Губернатора Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в среду поучаствовал в Рождественской парламентской встрече.
"Сегодня принял участие в Рождественской парламентской встрече – она объединила представителей духовенства Смоленской области, исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества. Подобный консолидирующий формат общения проводится в регионе не первый год и стал уже по-настоящему традиционным. Обсуждения касались тех тем, которые больше всего волнуют смолян и непосредственно направлены на развитие региона", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Он отметил, что первостепенно была затронуты темы повышения качества жизни, заботы о человеке и помощи нуждающимся. Так, проект бюджета области на 2025 год имеет ярко выраженную социальную направленность – более 60% всех расходов. Первостепенное внимание – сферам здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также поддержке участников СВО и их семей, молодых специалистов, "целевиков" и уязвимых групп населения.
"Специально заострил внимание на наших ключевых приоритетах – вопросах демографии и народосбережения, укрепления традиционных семейных ценностей. В этом году на поддержку семей с детьми в регионе направили почти 22 миллиарда рублей, из которых более 18,6 миллиарда – средства областного бюджета. Мы объединили ресурсы, которыми располагают органы власти, институты гражданского общества и Русской православной церкви, направленные на увеличение рождаемости. В мае этого года областная дума под руководством Игоря Васильевича Ляхова приняла закон, запрещающий склонять женщин к искусственному прерыванию беременности", - пишет глава региона.
Он напомнил, что 2024 год был объявлен Годом семьи президентом Владимиром Путиным. Год заканчивается, однако работа в этом направлении будет продолжена.
"Также нам предстоит достойно подготовиться и провести празднование 80-летия великой Победы. Глава государства призвал отметить этот святой юбилей не только ярко и торжественно, но и с глубоким содержанием. Уверен, что все вместе, в добром содружестве светских и церковных властей выполним стоящие перед нами задачи", - резюмировал Анохин.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Анохин: одна из главных задач – повысить зарплаты работников сферы ЖКХ
10 декабря, 21:20
 
Смоленская областьВасилий АнохинВладимир ПутинРусская православная церковьСмоленская область
 
 
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