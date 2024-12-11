На Алтае объявили "земельную амнистию" для объектов турбизнеса
Глава Алтая Турчак объявил земельную амнистию для турбаз и гостевых домов
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога "Чуйский тракт" в Республике Алтай
Автомобильная дорога "Чуйский тракт" в Республике Алтай. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 11 дек – РИА Новости. Глава Республики Алтай Андрей Турчак объявил "земельную амнистию" для объектов турбизнеса региона, она может коснуться полутора тысяч турбаз и гостевых домов.
"Сегодня на заседании правительства мы объявили "земельную амнистию" для объектов турбизнеса. Это касается баз, кемпингов, гостиниц, отелей, домов отдыха, которые работают сейчас в "теневом" секторе. Наша рабочая группа по земле выявила уже 1,5 тысячи таких объектов. И это не предел. С помощью единой цифровой платформы с 10 января по 28 февраля 2025 года все желающие смогут подать заявления на легализацию своих объектов. Для этого нужен только правоустанавливающий документ на землю. Те, кто не подадут заявление о легализации до 28 февраля, туристический сезон начать уже не смогут", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что далее до 30 сентября будут утверждены необходимые изменения в генпланы и правила землепользования и застройки.
"Собственникам туробъектов до 30 ноября дадим время на окончательное оформление своих объектов, постановку их на государственный учет. Если не успели легализоваться – снос. Мы даем уникальную возможность вывести бизнес в легальное правовое поле. Это позволит участникам рынка спокойно работать, а Республике – повысить собираемость налогов для эффективного решения насущных вопросов жителей", - резюмировал Турчак.
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