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На Алтае объявили "земельную амнистию" для объектов турбизнеса - РИА Новости, 11.12.2024
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Туризм
 
12:05 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/altaj-1988571954.html
На Алтае объявили "земельную амнистию" для объектов турбизнеса
На Алтае объявили "земельную амнистию" для объектов турбизнеса - РИА Новости, 11.12.2024
На Алтае объявили "земельную амнистию" для объектов турбизнеса
Глава Республики Алтай Андрей Турчак объявил "земельную амнистию" для объектов турбизнеса региона, она может коснуться полутора тысяч турбаз и гостевых домов. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:05
2024-12-11T12:05
туризм
республика алтай
андрей турчак
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БАРНАУЛ, 11 дек – РИА Новости. Глава Республики Алтай Андрей Турчак объявил "земельную амнистию" для объектов турбизнеса региона, она может коснуться полутора тысяч турбаз и гостевых домов. "Сегодня на заседании правительства мы объявили "земельную амнистию" для объектов турбизнеса. Это касается баз, кемпингов, гостиниц, отелей, домов отдыха, которые работают сейчас в "теневом" секторе. Наша рабочая группа по земле выявила уже 1,5 тысячи таких объектов. И это не предел. С помощью единой цифровой платформы с 10 января по 28 февраля 2025 года все желающие смогут подать заявления на легализацию своих объектов. Для этого нужен только правоустанавливающий документ на землю. Те, кто не подадут заявление о легализации до 28 февраля, туристический сезон начать уже не смогут", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Глава региона рассказал, что далее до 30 сентября будут утверждены необходимые изменения в генпланы и правила землепользования и застройки. "Собственникам туробъектов до 30 ноября дадим время на окончательное оформление своих объектов, постановку их на государственный учет. Если не успели легализоваться – снос. Мы даем уникальную возможность вывести бизнес в легальное правовое поле. Это позволит участникам рынка спокойно работать, а Республике – повысить собираемость налогов для эффективного решения насущных вопросов жителей", - резюмировал Турчак.
https://ria.ru/20241016/turnomery-1978355801.html
https://ria.ru/20241018/respublika-1978657456.html
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республика алтай, андрей турчак
Туризм, Республика Алтай, Андрей Турчак
На Алтае объявили "земельную амнистию" для объектов турбизнеса

Глава Алтая Турчак объявил земельную амнистию для турбаз и гостевых домов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога "Чуйский тракт" в Республике Алтай
Автомобильная дорога Чуйский тракт в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобильная дорога "Чуйский тракт" в Республике Алтай. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 11 дек – РИА Новости. Глава Республики Алтай Андрей Турчак объявил "земельную амнистию" для объектов турбизнеса региона, она может коснуться полутора тысяч турбаз и гостевых домов.
"Сегодня на заседании правительства мы объявили "земельную амнистию" для объектов турбизнеса. Это касается баз, кемпингов, гостиниц, отелей, домов отдыха, которые работают сейчас в "теневом" секторе. Наша рабочая группа по земле выявила уже 1,5 тысячи таких объектов. И это не предел. С помощью единой цифровой платформы с 10 января по 28 февраля 2025 года все желающие смогут подать заявления на легализацию своих объектов. Для этого нужен только правоустанавливающий документ на землю. Те, кто не подадут заявление о легализации до 28 февраля, туристический сезон начать уже не смогут", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
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Глава региона рассказал, что далее до 30 сентября будут утверждены необходимые изменения в генпланы и правила землепользования и застройки.
"Собственникам туробъектов до 30 ноября дадим время на окончательное оформление своих объектов, постановку их на государственный учет. Если не успели легализоваться – снос. Мы даем уникальную возможность вывести бизнес в легальное правовое поле. Это позволит участникам рынка спокойно работать, а Республике – повысить собираемость налогов для эффективного решения насущных вопросов жителей", - резюмировал Турчак.
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ТуризмРеспублика АлтайАндрей Турчак
 
 
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