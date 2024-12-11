https://ria.ru/20241211/abkhaziya-1988645004.html

Власти Абхазии нашли средства для выплаты зарплат бюджетникам

Власти Абхазии нашли средства для выплаты зарплат бюджетникам - РИА Новости, 11.12.2024

Власти Абхазии нашли средства для выплаты зарплат бюджетникам

Власти Абхазии нашли средства для выплаты заработной платы за ноябрь бюджетникам, в том числе силовикам, сообщил и.о. министра финансов республики Владимир... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:21

2024-12-11T17:21

2024-12-11T17:21

абхазия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984544760_0:1:1272:717_1920x0_80_0_0_f7ae513eeee0d82e2a8ca737a6a1ae75.jpg

СУХУМ, 11 дек - РИА Новости. Власти Абхазии нашли средства для выплаты заработной платы за ноябрь бюджетникам, в том числе силовикам, сообщил и.о. министра финансов республики Владимир Делба в ходе встречи с и.о. президента Бадрой Гунбой. "Двести тридцать миллионов рублей направлено на выплату заработных плат из республиканского бюджета с 9 по 11 декабря", - сказал он. В первую очередь заработная плата была выдана служащим министерства обороны и правоохранительных органов, а также фискальных органов. "В первую очередь зарплаты получили силовики, сотрудники министерства по налогам и сборам, миграционной и таможенной службы", - сказал Делба. Он отметил, что сегодня открыто финансирование на сумму 81 миллиона рублей для выплаты зарплаты в системах здравоохранения, образования и культуры республиканского уровня из районных бюджетов. "Силами местных бюджетов начинается финансирование заработных плат региональных учреждений культуры, образования и здравоохранения", - сказал и.о. главы минфина Абхазии. Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и работникам силовых структур. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали осуществлять переток электричества по коммерческой стоимости. Все это произошло из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств РФ и Абхазии.

https://ria.ru/20241209/abkhaziya-1988286412.html

https://ria.ru/20241211/abkhaziya-1988598277.html

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, в мире