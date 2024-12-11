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Абхазия будет получать свет на 2 часа 48 минут в дневное время - РИА Новости, 11.12.2024
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14:33 11.12.2024 (обновлено: 15:12 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/abkhaziya-1988606733.html
Абхазия будет получать свет на 2 часа 48 минут в дневное время
Абхазия будет получать свет на 2 часа 48 минут в дневное время - РИА Новости, 11.12.2024
Абхазия будет получать свет на 2 часа 48 минут в дневное время
Жители Абхазии в связи с остановкой работы Ингурской ГЭС будут получать электричество в дневное время на 2 часа 48 минут, сообщает в среду компания... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:33
2024-12-11T15:12
абхазия
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СУХУМ, 11 дек — РИА Новости. Жители Абхазии в связи с остановкой работы Ингурской ГЭС будут получать электричество в дневное время на 2 часа 48 минут, сообщает в среду компания "Черноморэнерго"."В целях обеспечения стабильной работы энергоснабжения в силу вступает новый дневной график подачи электроэнергии. Два раза по 1 часу 24 минуты будет подаваться электричество. Ночной режим энергосбережения остается без изменений - с 21.00 до 07.00 утра", - говорится в сообщении компании.Ранее в среду в "Черноморэнерго" РИА Новости сообщили, что Ингурская ГЭС остановила работу из-за критически низкого уровня воды.Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за высокого потребления света. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.
https://ria.ru/20241210/abkhaziya-1988358266.html
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абхазия, в мире
Абхазия, В мире
Абхазия будет получать свет на 2 часа 48 минут в дневное время

Абхазия из-за остановки ГЭС будет получать свет на 2 ч 48 мин в дневное время

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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СУХУМ, 11 дек — РИА Новости. Жители Абхазии в связи с остановкой работы Ингурской ГЭС будут получать электричество в дневное время на 2 часа 48 минут, сообщает в среду компания "Черноморэнерго".
«
"В целях обеспечения стабильной работы энергоснабжения в силу вступает новый дневной график подачи электроэнергии. Два раза по 1 часу 24 минуты будет подаваться электричество. Ночной режим энергосбережения остается без изменений - с 21.00 до 07.00 утра", - говорится в сообщении компании.
Ранее в среду в "Черноморэнерго" РИА Новости сообщили, что Ингурская ГЭС остановила работу из-за критически низкого уровня воды.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за высокого потребления света. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.
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