https://ria.ru/20241211/abkhaziya-1988600135.html

Абхазия осталась без электричества

Абхазия осталась без электричества - РИА Новости, 11.12.2024

Абхазия осталась без электричества

Вся Абхазия осталась без электричества после остановки работы Ингурской ГЭС, сообщили РИА Новости в "Черноморэнерго". РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:03

2024-12-11T14:03

2024-12-11T15:10

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СУХУМ, 11 дек — РИА Новости. Вся Абхазия осталась без электричества после остановки работы Ингурской ГЭС, сообщили РИА Новости в "Черноморэнерго"."В связи с критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды Ингурская гидроэлектростанция была вынуждена произвести аварийную остановку. В целях обеспечения стабильной работы энергоснабжения готовится новый график подачи электроэнергии", — говорится в заявлении.Как уточнили в компании, днем свет в республике будут подавать два раза по одному часу 24 минуты, ночной режим энергосбережения остается без изменений — с 21:00 до 07:00. Ранее в пресс-службе правительства республики сообщили, что переток электричества из России оплачен до 13 декабря, ведутся переговоры по оплате до вторника, 17 декабря.Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за высокого потребления света, на что, среди прочего, оказывает влияние незаконная добыча криптовалюты. Приток на ИнгурГЭС, питающую страну электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Для восполнения дефицитов Абхазия вынуждена импортировать энергию из России. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эта сумма не была заложена в бюджет на 2024 год, поэтому местное правительство прибегает к чрезвычайным мерам для поиска средств оплаты. Кроме того, в целях экономии в стране ввели режим веерных отключений.

https://ria.ru/20241209/abkhaziya-1988286412.html

https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984255445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

абхазия, в мире, россия