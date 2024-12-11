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Абхазия осталась без электричества - РИА Новости, 11.12.2024
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14:03 11.12.2024 (обновлено: 15:10 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/abkhaziya-1988600135.html
Абхазия осталась без электричества
Абхазия осталась без электричества - РИА Новости, 11.12.2024
Абхазия осталась без электричества
Вся Абхазия осталась без электричества после остановки работы Ингурской ГЭС, сообщили РИА Новости в "Черноморэнерго". РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:03
2024-12-11T15:10
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СУХУМ, 11 дек — РИА Новости. Вся Абхазия осталась без электричества после остановки работы Ингурской ГЭС, сообщили РИА Новости в "Черноморэнерго"."В связи с критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды Ингурская гидроэлектростанция была вынуждена произвести аварийную остановку. В целях обеспечения стабильной работы энергоснабжения готовится новый график подачи электроэнергии", — говорится в заявлении.Как уточнили в компании, днем свет в республике будут подавать два раза по одному часу 24 минуты, ночной режим энергосбережения остается без изменений — с 21:00 до 07:00. Ранее в пресс-службе правительства республики сообщили, что переток электричества из России оплачен до 13 декабря, ведутся переговоры по оплате до вторника, 17 декабря.Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за высокого потребления света, на что, среди прочего, оказывает влияние незаконная добыча криптовалюты. Приток на ИнгурГЭС, питающую страну электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Для восполнения дефицитов Абхазия вынуждена импортировать энергию из России. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эта сумма не была заложена в бюджет на 2024 год, поэтому местное правительство прибегает к чрезвычайным мерам для поиска средств оплаты. Кроме того, в целях экономии в стране ввели режим веерных отключений.
https://ria.ru/20241209/abkhaziya-1988286412.html
https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984255445.html
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абхазия, в мире, россия
Абхазия, В мире, Россия
Абхазия осталась без электричества

Вся Абхазия осталась без света из-за остановки Ингурской ГЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 11 дек — РИА Новости. Вся Абхазия осталась без электричества после остановки работы Ингурской ГЭС, сообщили РИА Новости в "Черноморэнерго".
"В связи с критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды Ингурская гидроэлектростанция была вынуждена произвести аварийную остановку. В целях обеспечения стабильной работы энергоснабжения готовится новый график подачи электроэнергии", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в компании, днем свет в республике будут подавать два раза по одному часу 24 минуты, ночной режим энергосбережения остается без изменений — с 21:00 до 07:00.
Ранее в пресс-службе правительства республики сообщили, что переток электричества из России оплачен до 13 декабря, ведутся переговоры по оплате до вторника, 17 декабря.
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Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за высокого потребления света, на что, среди прочего, оказывает влияние незаконная добыча криптовалюты. Приток на ИнгурГЭС, питающую страну электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает.

Ингурская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция в регионе. Плотина находится на контролируемой грузинскими властями территории, а машинные залы, четыре перепадные ГЭС и Галское водохранилище — на территории Абхазии.

Для восполнения дефицитов Абхазия вынуждена импортировать энергию из России. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эта сумма не была заложена в бюджет на 2024 год, поэтому местное правительство прибегает к чрезвычайным мерам для поиска средств оплаты. Кроме того, в целях экономии в стране ввели режим веерных отключений.
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