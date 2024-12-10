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В Раде заявили о деконструкции имиджа Зеленского на Западе - РИА Новости, 10.12.2024
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19:01 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988489928.html
В Раде заявили о деконструкции имиджа Зеленского на Западе
В Раде заявили о деконструкции имиджа Зеленского на Западе - РИА Новости, 10.12.2024
В Раде заявили о деконструкции имиджа Зеленского на Западе
Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что на Западе началась деконструкция имиджа Владимира Зеленского, сначала его сделают смешным, а после... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:01
2024-12-10T19:01
в мире
европа
сша
владимир зеленский
александр дубинский
илон маск
верховная рада украины
дональд трамп
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что на Западе началась деконструкция имиджа Владимира Зеленского, сначала его сделают смешным, а после создадут образ коррумпированного и недоговороспособного диктатора в центре Европы. "То, что сейчас происходит вокруг Зеленского - называется деконструкция имиджа. И нет ничего страшнее для любой власти, чем быть смешной… Для этого, на первом этапе, зарубежная пресса начинает обсуждать костюм Зеленского, а это ведь именно то, что отличает зрителя от артиста на сцене. Затем последуют насмешки над поведением, действиями, окружением", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, насмешки американского предпринимателя Илона Маска, а также заявления победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа про готовность к прекращению огня, которую отрицает Зеленский - часть аналогичной кампании по деконструкции его имиджа. "Сначала его сделают смешным, потом - недалеким, затем коррумпированным и недоговороспособным, то есть африканским диктатором в центре Европы. После чего прекратятся иностранные визиты, потому что одно дело встречаться с лидером воюющей нации, а другое - с посмешищем. А учитывая качество людей, которыми окружил себя Зеленский, все попытки выровнять ситуацию будут ее только ухудшать", - добавил Дубинский.
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988436745.html
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988337546.html
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в мире, европа, сша, владимир зеленский, александр дубинский, илон маск, верховная рада украины, дональд трамп
В мире, Европа, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Илон Маск, Верховная Рада Украины, Дональд Трамп
В Раде заявили о деконструкции имиджа Зеленского на Западе

Депутат Рады Дубинский: на Западе началась деконструкция имиджа Зеленского

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что на Западе началась деконструкция имиджа Владимира Зеленского, сначала его сделают смешным, а после создадут образ коррумпированного и недоговороспособного диктатора в центре Европы.
"То, что сейчас происходит вокруг Зеленского - называется деконструкция имиджа. И нет ничего страшнее для любой власти, чем быть смешной… Для этого, на первом этапе, зарубежная пресса начинает обсуждать костюм Зеленского, а это ведь именно то, что отличает зрителя от артиста на сцене. Затем последуют насмешки над поведением, действиями, окружением", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
"Как будто есть выбор": в Германии ответили на требование Зеленского
Вчера, 16:17
По его словам, насмешки американского предпринимателя Илона Маска, а также заявления победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа про готовность к прекращению огня, которую отрицает Зеленский - часть аналогичной кампании по деконструкции его имиджа.
"Сначала его сделают смешным, потом - недалеким, затем коррумпированным и недоговороспособным, то есть африканским диктатором в центре Европы. После чего прекратятся иностранные визиты, потому что одно дело встречаться с лидером воюющей нации, а другое - с посмешищем. А учитывая качество людей, которыми окружил себя Зеленский, все попытки выровнять ситуацию будут ее только ухудшать", - добавил Дубинский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
На Украине ответили на издевательство сына Трампа над Зеленским
Вчера, 10:49
 
В миреЕвропаСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийИлон МаскВерховная Рада УкраиныДональд Трамп
 
 
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