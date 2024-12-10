https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988337546.html

На Украине ответили на издевательство сына Трампа над Зеленским

На Украине ответили на издевательство сына Трампа над Зеленским - РИА Новости, 10.12.2024

На Украине ответили на издевательство сына Трампа над Зеленским

Киевская журналистка Диана Панченко отреагировала в соцсети X на публикацию, которой ранее американский предприниматель Илон Маск и Дональд Трамп-младший... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:49

2024-12-10T10:49

2024-12-10T10:52

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Киевская журналистка Диана Панченко отреагировала в соцсети X на публикацию, которой ранее американский предприниматель Илон Маск и Дональд Трамп-младший высмеяли Владимира Зеленского.Маск и Трамп-младший отреагировали смеющимися смайликами на картинку, где на верхней части изображен момент из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", где Трамп показывает Кевину Маккаллистеру дорогу. На нижней части картинки был подобран кадр со встречи Зеленского и Трампа, напоминающий кадр из фильма. При этом Зеленскому еще прифотошопили шапку, как у героя из фильма."Дональд, не говори ему, куда идти!" — написала Панченко.В субботу Трамп, Зеленский и лидер Пятой республики Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После нее газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима, а сам Зеленский чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.

https://ria.ru/20241210/ukraina-1988314930.html

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