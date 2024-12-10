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Стало известно о требовании Зеленского на переговорах с Трампом - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:13 10.12.2024 (обновлено: 10:32 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988325763.html
Стало известно о требовании Зеленского на переговорах с Трампом
Стало известно о требовании Зеленского на переговорах с Трампом - РИА Новости, 10.12.2024
Стало известно о требовании Зеленского на переговорах с Трампом
Владимир Зеленский в ходе встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже потребовал от него гарантии безопасности, пишет Bloomberg. "Настаивал... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:13
2024-12-10T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
франция
париж
эммануэль макрон
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже потребовал от него гарантии безопасности, пишет Bloomberg. "Настаивал на гарантиях безопасности в переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном", — говорится в публикации. Кроме того, пишет агентство, Зеленский заявил, что он стремился донести свою позицию, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы. Так же он заявил, что Украина не может вступить в альянс пока идет конфликт, но потребовал приглашения.В субботу Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.
https://ria.ru/20241210/malinen-1988321512.html
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, франция, париж, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Франция, Париж, Эммануэль Макрон
Стало известно о требовании Зеленского на переговорах с Трампом

Bloomberg: Зеленский выдвигал Трампу требования по гарантиям безопасности и НАТО

© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже потребовал от него гарантии безопасности, пишет Bloomberg.

"Настаивал на гарантиях безопасности в переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном", — говорится в публикации.
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Кроме того, пишет агентство, Зеленский заявил, что он стремился донести свою позицию, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы. Так же он заявил, что Украина не может вступить в альянс пока идет конфликт, но потребовал приглашения.

В субботу Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампФранцияПарижЭммануэль Макрон
 
 
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