https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988325763.html

Стало известно о требовании Зеленского на переговорах с Трампом

Стало известно о требовании Зеленского на переговорах с Трампом - РИА Новости, 10.12.2024

Стало известно о требовании Зеленского на переговорах с Трампом

Владимир Зеленский в ходе встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже потребовал от него гарантии безопасности, пишет Bloomberg. "Настаивал... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:13

2024-12-10T10:13

2024-12-10T10:32

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже потребовал от него гарантии безопасности, пишет Bloomberg. "Настаивал на гарантиях безопасности в переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном", — говорится в публикации. Кроме того, пишет агентство, Зеленский заявил, что он стремился донести свою позицию, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы. Так же он заявил, что Украина не может вступить в альянс пока идет конфликт, но потребовал приглашения.В субботу Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.

https://ria.ru/20241210/malinen-1988321512.html

https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988314672.html

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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, франция, париж, эммануэль макрон