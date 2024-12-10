Стало известно о требовании Зеленского на переговорах с Трампом
Bloomberg: Зеленский выдвигал Трампу требования по гарантиям безопасности и НАТО
© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже потребовал от него гарантии безопасности, пишет Bloomberg.
"Настаивал на гарантиях безопасности в переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном", — говорится в публикации.
"Настаивал на гарантиях безопасности в переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном", — говорится в публикации.
Кроме того, пишет агентство, Зеленский заявил, что он стремился донести свою позицию, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы. Так же он заявил, что Украина не может вступить в альянс пока идет конфликт, но потребовал приглашения.
В субботу Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
В субботу Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.