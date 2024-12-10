https://ria.ru/20241210/zaderzhanie-1988479773.html

Главу пивоваренного завода в Ульяновске задержали за уклонение от налогов

Главу пивоваренного завода в Ульяновске задержали за уклонение от налогов - РИА Новости, 10.12.2024

Главу пивоваренного завода в Ульяновске задержали за уклонение от налогов

Следователи из Самары задержали в Ульяновске директора местной пивоваренной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 3 миллиарда рублей,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:18

2024-12-10T18:18

2024-12-10T18:18

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САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Следователи из Самары задержали в Ульяновске директора местной пивоваренной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 3 миллиарда рублей, легализации денег и неправомерном обороте платежей, сообщило СУСК России по Самарской области. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный - гендиректор пивоваренного завода "Трехсосенский", а также экс-депутат Самарской губернской думы от партии "Справедливая Россия" Михаил Родионов. По данным следствия, с 2017 по 2022 годы подозреваемый уклонился от уплаты налогов на сумму более 3 миллиардов рублей, предоставляя в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями. Контрагенты заключали фиктивные договоры и оформляли документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Деньги на счета организаций переводились по поддельным документам под видом оплаты за работы и услуги, которые фактически не поставлялись, для создания видимости правомерной коммерческой деятельности. Кроме того отмечается, что подозреваемый от имени подконтрольных организаций осуществлял финансовые операции с деньгами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму более 6 миллионов рублей. Тем самым он легализовал деньги, полученные преступным путем. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Самарской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере), пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств приобретенных преступным путем в особо крупном размере), частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), в качестве подозреваемого задержан генеральный директор пивоваренной компании Ульяновска", - говорится в сообщении СУСК России по Самарской области. Суд арестовал имущество подозреваемого на сумму более 3 миллиардов рублей. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

https://ria.ru/20241210/diversant-1988325126.html

https://ria.ru/20241209/dagestan-1988266953.html

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происшествия, россия, самарская область, михаил родионов, самарская губернская дума, справедливая россия, следственный комитет россии (ск рф), ульяновск