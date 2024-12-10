https://ria.ru/20241210/zaderzhanie-1988479773.html
Главу пивоваренного завода в Ульяновске задержали за уклонение от налогов
Главу пивоваренного завода в Ульяновске задержали за уклонение от налогов - РИА Новости, 10.12.2024
Главу пивоваренного завода в Ульяновске задержали за уклонение от налогов
Следователи из Самары задержали в Ульяновске директора местной пивоваренной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 3 миллиарда рублей,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:18
2024-12-10T18:18
2024-12-10T18:18
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САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Следователи из Самары задержали в Ульяновске директора местной пивоваренной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 3 миллиарда рублей, легализации денег и неправомерном обороте платежей, сообщило СУСК России по Самарской области. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный - гендиректор пивоваренного завода "Трехсосенский", а также экс-депутат Самарской губернской думы от партии "Справедливая Россия" Михаил Родионов. По данным следствия, с 2017 по 2022 годы подозреваемый уклонился от уплаты налогов на сумму более 3 миллиардов рублей, предоставляя в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями. Контрагенты заключали фиктивные договоры и оформляли документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Деньги на счета организаций переводились по поддельным документам под видом оплаты за работы и услуги, которые фактически не поставлялись, для создания видимости правомерной коммерческой деятельности. Кроме того отмечается, что подозреваемый от имени подконтрольных организаций осуществлял финансовые операции с деньгами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму более 6 миллионов рублей. Тем самым он легализовал деньги, полученные преступным путем. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Самарской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере), пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств приобретенных преступным путем в особо крупном размере), частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), в качестве подозреваемого задержан генеральный директор пивоваренной компании Ульяновска", - говорится в сообщении СУСК России по Самарской области. Суд арестовал имущество подозреваемого на сумму более 3 миллиардов рублей. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
https://ria.ru/20241210/diversant-1988325126.html
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происшествия, россия, самарская область, михаил родионов, самарская губернская дума, справедливая россия, следственный комитет россии (ск рф), ульяновск
Происшествия, Россия, Самарская область, Михаил Родионов, Самарская Губернская Дума, Справедливая Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ульяновск
Главу пивоваренного завода в Ульяновске задержали за уклонение от налогов
Главу пивзавода в Ульяновске задержали за уклонение от налогов на 3 миллиарда
САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Следователи из Самары задержали в Ульяновске директора местной пивоваренной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 3 миллиарда рублей, легализации денег и неправомерном обороте платежей, сообщило СУСК России по Самарской области.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный - гендиректор пивоваренного завода "Трехсосенский", а также экс-депутат Самарской губернской думы
от партии "Справедливая Россия
" Михаил Родионов
.
По данным следствия, с 2017 по 2022 годы подозреваемый уклонился от уплаты налогов на сумму более 3 миллиардов рублей, предоставляя в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями. Контрагенты заключали фиктивные договоры и оформляли документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Деньги на счета организаций переводились по поддельным документам под видом оплаты за работы и услуги, которые фактически не поставлялись, для создания видимости правомерной коммерческой деятельности.
Кроме того отмечается, что подозреваемый от имени подконтрольных организаций осуществлял финансовые операции с деньгами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму более 6 миллионов рублей. Тем самым он легализовал деньги, полученные преступным путем.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ
по Самарской области
в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере), пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств приобретенных преступным путем в особо крупном размере), частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), в качестве подозреваемого задержан генеральный директор пивоваренной компании Ульяновска", - говорится в сообщении СУСК России по Самарской области.
Суд арестовал имущество подозреваемого на сумму более 3 миллиардов рублей. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.