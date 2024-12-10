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Праздничные ели одновременно зажглись во всех городах Ямала
Праздничные ели одновременно зажглись во всех городах Ямала - РИА Новости, 10.12.2024
Праздничные ели одновременно зажглись во всех городах Ямала
Торжественная церемония включения огней на новогодних елках прошла одновременно во всех городах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает правительство... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T21:31
2024-12-10T21:31
2024-12-10T21:31
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Торжественная церемония включения огней на новогодних елках прошла одновременно во всех городах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает правительство региона. Огни на елках на главных площадях городов и районов зажглись во всех 13 муниципалитетах. В Салехарде в церемонии принял участие глава региона и многодетные семьи. Для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии, была организована прямая трансляция в официальных пабликах муниципалитетов. "Десятое декабря – замечательный праздник, день основания нашего региона. Договорились заложить новую традицию: каждый год в День округа мы будем зажигать новогодние елки по всему региону и открывать ледовые городки, чтобы праздничная атмосфера и настроение появились в наших городах и поселках за три недели до наступления Нового года", - приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова. Самым массовым, по данным властей, стало зажжение огней в Ямальском районе, где церемония прошла сразу в шести поселениях - Салемале, Панаевске, Яр-Сале, Новом Порту, Мысе Каменном и Сеяхе, там зажгли 11 елок. Вместе с зажжением новогодних огней открылись ледовые городки. В этом году в большинстве муниципалитетов они посвящены русским народным сказкам и мультфильмам.
ямал
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ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов
Праздничные ели одновременно зажглись во всех городах Ямала
Артюхов: праздничные ели одновременно зажглись во всех городах Ямала