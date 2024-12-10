https://ria.ru/20241210/vzryv-1988507319.html

При взрыве газа в Махачкале получили повреждения восемь квартир

При взрыве газа в Махачкале получили повреждения восемь квартир - РИА Новости, 10.12.2024

При взрыве газа в Махачкале получили повреждения восемь квартир

Восемь квартир пострадали в двух многоквартирных домах в Махачкале из-за взрыва газа, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:47

2024-12-10T20:47

2024-12-10T21:14

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988379229_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_837f71cb78a6f91c1ba9f84ced21e1bd.jpg

МАХАЧКАЛА, 10 дек - РИА Новости. Восемь квартир пострадали в двух многоквартирных домах в Махачкале из-за взрыва газа, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. Во вторник в Махачкале произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже дома по улице Абубакарова. Пострадали два человека: мужчину госпитализировали с 60% ожогов поверхности тела, 9-летний ребенок получил незначительные травмы, помощь ему оказали на месте. "Всего в данном доме пострадали пять квартир, в которых выбиты стекла окон, в одной квартире повреждены межкомнатные перегородки. В соседнем доме по улице Циолковского в трех квартирах повреждены стекла окон", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрыв газа в Махачкале. Кадры с места ЧП Два человека пострадали при взрыве газа в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале, сообщили в МЧС. Там добавили, что 40 человек эвакуировали из многоквартирного дома. 2024-12-10T20:47 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан