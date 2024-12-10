Рейтинг@Mail.ru
При взрыве газа в Махачкале получили повреждения восемь квартир - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 10.12.2024 (обновлено: 21:14 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/vzryv-1988507319.html
При взрыве газа в Махачкале получили повреждения восемь квартир
При взрыве газа в Махачкале получили повреждения восемь квартир - РИА Новости, 10.12.2024
При взрыве газа в Махачкале получили повреждения восемь квартир
Восемь квартир пострадали в двух многоквартирных домах в Махачкале из-за взрыва газа, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T20:47
2024-12-10T21:14
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988379229_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_837f71cb78a6f91c1ba9f84ced21e1bd.jpg
МАХАЧКАЛА, 10 дек - РИА Новости. Восемь квартир пострадали в двух многоквартирных домах в Махачкале из-за взрыва газа, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. Во вторник в Махачкале произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже дома по улице Абубакарова. Пострадали два человека: мужчину госпитализировали с 60% ожогов поверхности тела, 9-летний ребенок получил незначительные травмы, помощь ему оказали на месте. "Всего в данном доме пострадали пять квартир, в которых выбиты стекла окон, в одной квартире повреждены межкомнатные перегородки. В соседнем доме по улице Циолковского в трех квартирах повреждены стекла окон", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Взрыв газа в Махачкале. Кадры с места ЧП
Два человека пострадали при взрыве газа в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале, сообщили в МЧС. Там добавили, что 40 человек эвакуировали из многоквартирного дома.
2024-12-10T20:47
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988379229_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_191e3ec5ae6519dff9028947fc7a5f91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
При взрыве газа в Махачкале получили повреждения восемь квартир

МЧС: взрыв газа в Махачкале повредил восемь квартир в двух домах

Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 10 дек - РИА Новости. Восемь квартир пострадали в двух многоквартирных домах в Махачкале из-за взрыва газа, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
Во вторник в Махачкале произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже дома по улице Абубакарова. Пострадали два человека: мужчину госпитализировали с 60% ожогов поверхности тела, 9-летний ребенок получил незначительные травмы, помощь ему оказали на месте.
"Всего в данном доме пострадали пять квартир, в которых выбиты стекла окон, в одной квартире повреждены межкомнатные перегородки. В соседнем доме по улице Циолковского в трех квартирах повреждены стекла окон", – говорится в сообщении.
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2024 году
2 июля, 12:59
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала