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При взрыве газа в Махачкале получили повреждения восемь квартир
При взрыве газа в Махачкале получили повреждения восемь квартир - РИА Новости, 10.12.2024
При взрыве газа в Махачкале получили повреждения восемь квартир
Восемь квартир пострадали в двух многоквартирных домах в Махачкале из-за взрыва газа, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T20:47
2024-12-10T20:47
2024-12-10T21:14
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 10 дек - РИА Новости. Восемь квартир пострадали в двух многоквартирных домах в Махачкале из-за взрыва газа, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. Во вторник в Махачкале произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже дома по улице Абубакарова. Пострадали два человека: мужчину госпитализировали с 60% ожогов поверхности тела, 9-летний ребенок получил незначительные травмы, помощь ему оказали на месте. "Всего в данном доме пострадали пять квартир, в которых выбиты стекла окон, в одной квартире повреждены межкомнатные перегородки. В соседнем доме по улице Циолковского в трех квартирах повреждены стекла окон", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
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Взрыв газа в Махачкале. Кадры с места ЧП
Два человека пострадали при взрыве газа в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале, сообщили в МЧС. Там добавили, что 40 человек эвакуировали из многоквартирного дома.
2024-12-10T20:47
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
При взрыве газа в Махачкале получили повреждения восемь квартир
МЧС: взрыв газа в Махачкале повредил восемь квартир в двух домах