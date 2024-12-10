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"Мы надеялись": полковник ВСУ сделал заявление о России - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/vsu-1988382260.html
"Мы надеялись": полковник ВСУ сделал заявление о России
"Мы надеялись": полковник ВСУ сделал заявление о России - РИА Новости, 10.12.2024
"Мы надеялись": полковник ВСУ сделал заявление о России
Украинские спецслужбы и военные аналитики не смогли должным образом оценить потенциал России, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:04
2024-12-10T14:04
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Украинские спецслужбы и военные аналитики не смогли должным образом оценить потенциал России, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "НТА"."Все мы хорошо помним те наши иллюзии, когда мы надеялись, что на начало октября наступательный потенциал российской армии будет выхолощен. Не произошло так", — пожаловался он.Как отметил офицер, на Украине также ошибались в оценке способности России производить вооружения и беспилотников в достаточных объемах."Некоторые военные эксперты заявляли, что Российская Федерация никогда не получит возможность производить тысячу дронов в месяц — оказалось, что противник способен производить и две, и даже больше двух тысяч дронов", — негодовал Селезнев.Полковник добавил, что на Украине также переоценили возможности личного состава ВСУ. Он поставил под сомнение возможность украинских солдат, подвергающихся серьезному психо-эмоциональному давлению, продолжать боевые действия.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988337546.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, владимир путин, москва, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Владимир Путин, Москва, НАТО
"Мы надеялись": полковник ВСУ сделал заявление о России

Полковник ВСУ Селезнев признал, что украинские службы недооценили Россию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Украинские спецслужбы и военные аналитики не смогли должным образом оценить потенциал России, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "НТА".
"Все мы хорошо помним те наши иллюзии, когда мы надеялись, что на начало октября наступательный потенциал российской армии будет выхолощен. Не произошло так", — пожаловался он.
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Как отметил офицер, на Украине также ошибались в оценке способности России производить вооружения и беспилотников в достаточных объемах.
«
"Некоторые военные эксперты заявляли, что Российская Федерация никогда не получит возможность производить тысячу дронов в месяц — оказалось, что противник способен производить и две, и даже больше двух тысяч дронов", — негодовал Селезнев.
Полковник добавил, что на Украине также переоценили возможности личного состава ВСУ. Он поставил под сомнение возможность украинских солдат, подвергающихся серьезному психо-эмоциональному давлению, продолжать боевые действия.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевВладимир ПутинМоскваНАТО
 
 
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