https://ria.ru/20241210/vsu-1988382260.html

"Мы надеялись": полковник ВСУ сделал заявление о России

"Мы надеялись": полковник ВСУ сделал заявление о России - РИА Новости, 10.12.2024

"Мы надеялись": полковник ВСУ сделал заявление о России

Украинские спецслужбы и военные аналитики не смогли должным образом оценить потенциал России, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:04

2024-12-10T14:04

2024-12-10T14:04

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Украинские спецслужбы и военные аналитики не смогли должным образом оценить потенциал России, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "НТА"."Все мы хорошо помним те наши иллюзии, когда мы надеялись, что на начало октября наступательный потенциал российской армии будет выхолощен. Не произошло так", — пожаловался он.Как отметил офицер, на Украине также ошибались в оценке способности России производить вооружения и беспилотников в достаточных объемах."Некоторые военные эксперты заявляли, что Российская Федерация никогда не получит возможность производить тысячу дронов в месяц — оказалось, что противник способен производить и две, и даже больше двух тысяч дронов", — негодовал Селезнев.Полковник добавил, что на Украине также переоценили возможности личного состава ВСУ. Он поставил под сомнение возможность украинских солдат, подвергающихся серьезному психо-эмоциональному давлению, продолжать боевые действия.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.

https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988337546.html

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