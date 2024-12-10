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В Запорожской области нанесли удары по местам дислокации техники ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/vsu-1988381710.html
В Запорожской области нанесли удары по местам дислокации техники ВСУ
В Запорожской области нанесли удары по местам дислокации техники ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
В Запорожской области нанесли удары по местам дислокации техники ВСУ
Удары нанесены в подконтрольной Киеву части Запорожской области по местам дислокации артиллерии и личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:00
2024-12-10T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Удары нанесены в подконтрольной Киеву части Запорожской области по местам дислокации артиллерии и личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Запорожская область, прилетало в село Новоданиловка, Белогорье. В Новоданиловке хорошо прилетало из РСЗО в район местного леса, где бандеровцы прячут артиллерию... Еще прилетало в районе школы. Школу отбомбили давно уже, как только ее облюбовали боевики, но подвалы в ней строил Союз и что-то сделать с ними очень не просто. Там укропы и заседают", - заявил Лебедев. Он добавил, что со стороны села Белогорье было слышно очень много взрывов. По его словам, там ВСУ размещают ствольную артиллерию в домах мирных граждан, а в подвалах находятся дроноводы. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, киев, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области нанесли удары по местам дислокации техники ВСУ

В Запорожской области нанесли удары по местам дислокации артиллерии и солдат ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Удары нанесены в подконтрольной Киеву части Запорожской области по местам дислокации артиллерии и личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Запорожская область, прилетало в село Новоданиловка, Белогорье. В Новоданиловке хорошо прилетало из РСЗО в район местного леса, где бандеровцы прячут артиллерию... Еще прилетало в районе школы. Школу отбомбили давно уже, как только ее облюбовали боевики, но подвалы в ней строил Союз и что-то сделать с ними очень не просто. Там укропы и заседают", - заявил Лебедев.
Он добавил, что со стороны села Белогорье было слышно очень много взрывов. По его словам, там ВСУ размещают ствольную артиллерию в домах мирных граждан, а в подвалах находятся дроноводы.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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