В Запорожской области нанесли удары по местам дислокации техники ВСУ
В Запорожской области нанесли удары по местам дислокации артиллерии и солдат ВСУ
Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Удары нанесены в подконтрольной Киеву части Запорожской области по местам дислокации артиллерии и личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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"Запорожская область, прилетало в село Новоданиловка, Белогорье. В Новоданиловке хорошо прилетало из РСЗО в район местного леса, где бандеровцы прячут артиллерию... Еще прилетало в районе школы. Школу отбомбили давно уже, как только ее облюбовали боевики, но подвалы в ней строил Союз и что-то сделать с ними очень не просто. Там укропы и заседают", - заявил Лебедев.
Он добавил, что со стороны села Белогорье было слышно очень много взрывов. По его словам, там ВСУ размещают ствольную артиллерию в домах мирных граждан, а в подвалах находятся дроноводы.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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