https://ria.ru/20241210/vsu-1988381710.html

В Запорожской области нанесли удары по местам дислокации техники ВСУ

В Запорожской области нанесли удары по местам дислокации техники ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024

В Запорожской области нанесли удары по местам дислокации техники ВСУ

Удары нанесены в подконтрольной Киеву части Запорожской области по местам дислокации артиллерии и личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:00

2024-12-10T14:00

2024-12-10T14:00

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Удары нанесены в подконтрольной Киеву части Запорожской области по местам дислокации артиллерии и личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Запорожская область, прилетало в село Новоданиловка, Белогорье. В Новоданиловке хорошо прилетало из РСЗО в район местного леса, где бандеровцы прячут артиллерию... Еще прилетало в районе школы. Школу отбомбили давно уже, как только ее облюбовали боевики, но подвалы в ней строил Союз и что-то сделать с ними очень не просто. Там укропы и заседают", - заявил Лебедев. Он добавил, что со стороны села Белогорье было слышно очень много взрывов. По его словам, там ВСУ размещают ствольную артиллерию в домах мирных граждан, а в подвалах находятся дроноводы. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, киев, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины