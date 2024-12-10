https://ria.ru/20241210/voyna-1988303726.html

ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донбассе

ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донбассе - РИА Новости, 10.12.2024

ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донбассе

Управление ФСБ России по ДНР рассекретило документы о работе оккупационных карательных органов фашистских захватчиков, занимавшихся истреблением советских... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T05:44

2024-12-10T05:44

2024-12-10T05:44

донбасс

россия

донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

без срока давности

общество

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Управление ФСБ России по ДНР рассекретило документы о работе оккупационных карательных органов фашистских захватчиков, занимавшихся истреблением советских граждан на территории Донбасса в период 1941-1943 гг, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. "Оккупантами были созданы карательные органы, которые занимались истреблением коммунистов, советских активистов, партизан и мирных граждан. Активными участниками проведения фашистскими оккупантами карательной деятельности являлись Динкель Александр Густавович и Пономарев Иван Андреевич. Динкель А.Г. возглавлял и руководил карательной деятельностью полиции на оккупированных территориях, отдавал приказы Пономареву И.А. и другим подчиненным об арестах и расстрелах советских граждан, лично принимал участие в зверствах нацистов", - говорится в сообщении. Среди опубликованных документов фигурируют приложения протоколов об извлечении тел, протоколы допросов обвиняемого и заключение с приговором к смертной казни. "Приговором военного трибунала Краснознаменного Киевского военного округа от 1З июня 1973. по ст. 56 ч. УК УССР к смертной казни … Так, в сентябре 1941 в селе Ново-Бахметьево Александровского района Динкель вместе с немцами выгнал из домов 36 человек цыган и за селом расстреляли. В ноябре 1941 в селе Софиевке арестовал активистов Карпенко и Гончарова, при допросах жестоко избивал их, а затем расстрелял. В этом же месяце в селе Марьинке и Александровке арестовал активистов Кругляка, Попченко, Шало, при допросах избивал их, а затем отконвоировал с другими полицейскими за село Александровку и расстреляли", - говорится в заключении №66264. В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ продолжается активная работа по анализу архивных документов, содержащих свидетельства злодеяний, совершенных против мирного населения Донбасса во времена Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20241127/fsb-1985903188.html

https://ria.ru/20241101/volyn-1981253852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), без срока давности, общество