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ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донбассе - РИА Новости, 10.12.2024
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05:44 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/voyna-1988303726.html
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донбассе
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донбассе - РИА Новости, 10.12.2024
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донбассе
Управление ФСБ России по ДНР рассекретило документы о работе оккупационных карательных органов фашистских захватчиков, занимавшихся истреблением советских... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T05:44
2024-12-10T05:44
донбасс
россия
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
без срока давности
общество
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Управление ФСБ России по ДНР рассекретило документы о работе оккупационных карательных органов фашистских захватчиков, занимавшихся истреблением советских граждан на территории Донбасса в период 1941-1943 гг, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. "Оккупантами были созданы карательные органы, которые занимались истреблением коммунистов, советских активистов, партизан и мирных граждан. Активными участниками проведения фашистскими оккупантами карательной деятельности являлись Динкель Александр Густавович и Пономарев Иван Андреевич. Динкель А.Г. возглавлял и руководил карательной деятельностью полиции на оккупированных территориях, отдавал приказы Пономареву И.А. и другим подчиненным об арестах и расстрелах советских граждан, лично принимал участие в зверствах нацистов", - говорится в сообщении. Среди опубликованных документов фигурируют приложения протоколов об извлечении тел, протоколы допросов обвиняемого и заключение с приговором к смертной казни. "Приговором военного трибунала Краснознаменного Киевского военного округа от 1З июня 1973. по ст. 56 ч. УК УССР к смертной казни … Так, в сентябре 1941 в селе Ново-Бахметьево Александровского района Динкель вместе с немцами выгнал из домов 36 человек цыган и за селом расстреляли. В ноябре 1941 в селе Софиевке арестовал активистов Карпенко и Гончарова, при допросах жестоко избивал их, а затем расстрелял. В этом же месяце в селе Марьинке и Александровке арестовал активистов Кругляка, Попченко, Шало, при допросах избивал их, а затем отконвоировал с другими полицейскими за село Александровку и расстреляли", - говорится в заключении №66264. В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ продолжается активная работа по анализу архивных документов, содержащих свидетельства злодеяний, совершенных против мирного населения Донбасса во времена Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20241127/fsb-1985903188.html
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донбасс, россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), без срока давности, общество
Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Без срока давности, Общество
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донбассе

ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистских карателей в Донбассе в ВОВ

© РИА Новости / Владимир ИвановЖители Донбасса во время похорон односельчан: женщин, стариков и детей, зверски замученных и убитых гитлеровцами.
Жители Донбасса во время похорон односельчан: женщин, стариков и детей, зверски замученных и убитых гитлеровцами. - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Владимир Иванов
Жители Донбасса во время похорон односельчан: женщин, стариков и детей, зверски замученных и убитых гитлеровцами.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Управление ФСБ России по ДНР рассекретило документы о работе оккупационных карательных органов фашистских захватчиков, занимавшихся истреблением советских граждан на территории Донбасса в период 1941-1943 гг, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Оккупантами были созданы карательные органы, которые занимались истреблением коммунистов, советских активистов, партизан и мирных граждан. Активными участниками проведения фашистскими оккупантами карательной деятельности являлись Динкель Александр Густавович и Пономарев Иван Андреевич. Динкель А.Г. возглавлял и руководил карательной деятельностью полиции на оккупированных территориях, отдавал приказы Пономареву И.А. и другим подчиненным об арестах и расстрелах советских граждан, лично принимал участие в зверствах нацистов", - говорится в сообщении.
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ФСБ опубликовала документы о зверствах латышских карателей
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Среди опубликованных документов фигурируют приложения протоколов об извлечении тел, протоколы допросов обвиняемого и заключение с приговором к смертной казни.
"Приговором военного трибунала Краснознаменного Киевского военного округа от 1З июня 1973. по ст. 56 ч. УК УССР к смертной казни … Так, в сентябре 1941 в селе Ново-Бахметьево Александровского района Динкель вместе с немцами выгнал из домов 36 человек цыган и за селом расстреляли. В ноябре 1941 в селе Софиевке арестовал активистов Карпенко и Гончарова, при допросах жестоко избивал их, а затем расстрелял. В этом же месяце в селе Марьинке и Александровке арестовал активистов Кругляка, Попченко, Шало, при допросах избивал их, а затем отконвоировал с другими полицейскими за село Александровку и расстреляли", - говорится в заключении №66264.
В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ продолжается активная работа по анализу архивных документов, содержащих свидетельства злодеяний, совершенных против мирного населения Донбасса во времена Великой Отечественной войны.
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ДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Без срока давностиОбщество
 
 
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