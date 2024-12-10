ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донбассе
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистских карателей в Донбассе в ВОВ
© РИА Новости / Владимир ИвановЖители Донбасса во время похорон односельчан: женщин, стариков и детей, зверски замученных и убитых гитлеровцами.
Жители Донбасса во время похорон односельчан: женщин, стариков и детей, зверски замученных и убитых гитлеровцами.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Управление ФСБ России по ДНР рассекретило документы о работе оккупационных карательных органов фашистских захватчиков, занимавшихся истреблением советских граждан на территории Донбасса в период 1941-1943 гг, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Оккупантами были созданы карательные органы, которые занимались истреблением коммунистов, советских активистов, партизан и мирных граждан. Активными участниками проведения фашистскими оккупантами карательной деятельности являлись Динкель Александр Густавович и Пономарев Иван Андреевич. Динкель А.Г. возглавлял и руководил карательной деятельностью полиции на оккупированных территориях, отдавал приказы Пономареву И.А. и другим подчиненным об арестах и расстрелах советских граждан, лично принимал участие в зверствах нацистов", - говорится в сообщении.
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Среди опубликованных документов фигурируют приложения протоколов об извлечении тел, протоколы допросов обвиняемого и заключение с приговором к смертной казни.
"Приговором военного трибунала Краснознаменного Киевского военного округа от 1З июня 1973. по ст. 56 ч. УК УССР к смертной казни … Так, в сентябре 1941 в селе Ново-Бахметьево Александровского района Динкель вместе с немцами выгнал из домов 36 человек цыган и за селом расстреляли. В ноябре 1941 в селе Софиевке арестовал активистов Карпенко и Гончарова, при допросах жестоко избивал их, а затем расстрелял. В этом же месяце в селе Марьинке и Александровке арестовал активистов Кругляка, Попченко, Шало, при допросах избивал их, а затем отконвоировал с другими полицейскими за село Александровку и расстреляли", - говорится в заключении №66264.
В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ продолжается активная работа по анализу архивных документов, содержащих свидетельства злодеяний, совершенных против мирного населения Донбасса во времена Великой Отечественной войны.
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