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Жестянников провел парламентский урок для вологодских кадетов
Жестянников провел парламентский урок для вологодских кадетов - РИА Новости, 10.12.2024
Жестянников провел парламентский урок для вологодских кадетов
На площадке Законодательного Собрания Вологодской области председатель ЗСО Сергей Жестянников провел парламентский урок для учащихся 10 класса Вологодской... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:09
2024-12-10T19:09
2024-12-10T19:09
вологодская область
вологодская область
сергей жестянников
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. На площадке Законодательного Собрания Вологодской области председатель ЗСО Сергей Жестянников провел парламентский урок для учащихся 10 класса Вологодской кадетской школы-интернат имени Белозерского полка, сообщает пресс-служба регионального парламента. В рамках мероприятия представители Молодежного парламента организовали игру, в которой кадеты проверили свои знания законодательства. "Многие ответили, что хотят получить высшее образование в сфере IT, инженерной отрасли, медицины, но, к сожалению, не на территории нашего региона. Это плохо. Важно создать условия для того, чтобы молодые специалисты с востребованными профессиями оставались на Вологодчине. Будем работать в этом направлении", - приводит пресс-служба слова Жестянникова. Он подробно рассказал о структуре областного парламента, о формах работы депутатов, текущей законотворческой деятельности и взаимодействии с органами исполнительной власти всех уровней. Жестянников подчеркнул, что депутаты должны обладать определенными качествами, включая ответственность и умение слушать избирателей, а главное они должны улучшать качество жизни в своих округах. "Надеюсь, что каждый из вас в будущем поступит туда, куда мечтает, и где будет ему комфортно. Мы, в свою очередь, постараемся создать все необходимые условия для вашей работы на территории нашего региона. Важно взаимодействовать с молодежью в разных форматах. Только так мы сможем убедить вас в том, что будущее нашего региона и всей страны зависит от вас", - сказал председатель Заксобрания. Также он предложил кадетам организовать соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, в которых примет участие сам и подключит к деятельности Молодежный парламент.
https://ria.ru/20241210/predsedatelzhestyannikov-1988440965.html
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вологодская область, сергей жестянников
Вологодская область, Вологодская область, Сергей Жестянников
Жестянников провел парламентский урок для вологодских кадетов
Парламентский урок для кадетов провели на площадке Заксобрания Вологодчины
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. На площадке Законодательного Собрания Вологодской области председатель ЗСО Сергей Жестянников провел парламентский урок для учащихся 10 класса Вологодской кадетской школы-интернат имени Белозерского полка, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В рамках мероприятия представители Молодежного парламента организовали игру, в которой кадеты проверили свои знания законодательства.
"Многие ответили, что хотят получить высшее образование в сфере IT, инженерной отрасли, медицины, но, к сожалению, не на территории нашего региона. Это плохо. Важно создать условия для того, чтобы молодые специалисты с востребованными профессиями оставались на Вологодчине. Будем работать в этом направлении", - приводит пресс-служба слова Жестянникова.
Он подробно рассказал о структуре областного парламента, о формах работы депутатов, текущей законотворческой деятельности и взаимодействии с органами исполнительной власти всех уровней.
Жестянников
подчеркнул, что депутаты должны обладать определенными качествами, включая ответственность и умение слушать избирателей, а главное они должны улучшать качество жизни в своих округах.
"Надеюсь, что каждый из вас в будущем поступит туда, куда мечтает, и где будет ему комфортно. Мы, в свою очередь, постараемся создать все необходимые условия для вашей работы на территории нашего региона. Важно взаимодействовать с молодежью в разных форматах. Только так мы сможем убедить вас в том, что будущее нашего региона и всей страны зависит от вас", - сказал председатель Заксобрания.
Также он предложил кадетам организовать соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, в которых примет участие сам и подключит к деятельности Молодежный парламент.