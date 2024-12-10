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Около 50 врачей из регионов РФ выбрали для работы больницы Волгограда - РИА Новости, 10.12.2024
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Волгоградская область
 
15:58 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/volgograd-1988423909.html
Около 50 врачей из регионов РФ выбрали для работы больницы Волгограда
Около 50 врачей из регионов РФ выбрали для работы больницы Волгограда - РИА Новости, 10.12.2024
Около 50 врачей из регионов РФ выбрали для работы больницы Волгограда
Около 50 врачей из российских регионов в 2024 году выбрали для работы государственные медицинские учреждения Волгоградской области по губернаторской программе... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:58
2024-12-10T15:58
волгоградская область
волгоградская область
россия
волгоград
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 10 дек – РИА Новости. Около 50 врачей из российских регионов в 2024 году выбрали для работы государственные медицинские учреждения Волгоградской области по губернаторской программе привлечения узких специалистов, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. "78 врачей востребованных специализаций с начала 2024 года пополнили коллективы государственных учреждений здравоохранения региона, 49 из них приехали жить и работать в Волгоградскую область из других субъектов РФ. Губернаторская программа по привлечению в больницы и поликлиники узких медицинских специалистов доказывает свою эффективность", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что в регион переехали медики из Москвы и Петербурга, Севастополя, Астрахани и других городов. Среди них – педиатры, онкологи, хирурги и прочие специалисты, каждый из которых получил региональную выплату в два миллиона рублей в рамках программы по привлечению медиков в Волгоградскую область, принятую в 2024 году по инициативе губернатора Андрея Бочарова.
https://ria.ru/20241210/agrarii-1988341558.html
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волгоградская область, россия, волгоград, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоградская область, Россия, Волгоград, Андрей Бочаров
Около 50 врачей из регионов РФ выбрали для работы больницы Волгограда

Около 50 врачей из регионов РФ выбрали для работы медучреждения Волгограда

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 10 дек – РИА Новости. Около 50 врачей из российских регионов в 2024 году выбрали для работы государственные медицинские учреждения Волгоградской области по губернаторской программе привлечения узких специалистов, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
"78 врачей востребованных специализаций с начала 2024 года пополнили коллективы государственных учреждений здравоохранения региона, 49 из них приехали жить и работать в Волгоградскую область из других субъектов РФ. Губернаторская программа по привлечению в больницы и поликлиники узких медицинских специалистов доказывает свою эффективность", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что в регион переехали медики из Москвы и Петербурга, Севастополя, Астрахани и других городов. Среди них – педиатры, онкологи, хирурги и прочие специалисты, каждый из которых получил региональную выплату в два миллиона рублей в рамках программы по привлечению медиков в Волгоградскую область, принятую в 2024 году по инициативе губернатора Андрея Бочарова.
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Волгоградская областьВолгоградская областьРоссияВолгоградАндрей Бочаров
 
 
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