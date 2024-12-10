https://ria.ru/20241210/volgograd-1988423909.html

Около 50 врачей из регионов РФ выбрали для работы больницы Волгограда

Около 50 врачей из регионов РФ выбрали для работы больницы Волгограда - РИА Новости, 10.12.2024

Около 50 врачей из регионов РФ выбрали для работы больницы Волгограда

Около 50 врачей из российских регионов в 2024 году выбрали для работы государственные медицинские учреждения Волгоградской области по губернаторской программе... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:58

2024-12-10T15:58

2024-12-10T15:58

волгоградская область

волгоградская область

россия

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андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 10 дек – РИА Новости. Около 50 врачей из российских регионов в 2024 году выбрали для работы государственные медицинские учреждения Волгоградской области по губернаторской программе привлечения узких специалистов, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. "78 врачей востребованных специализаций с начала 2024 года пополнили коллективы государственных учреждений здравоохранения региона, 49 из них приехали жить и работать в Волгоградскую область из других субъектов РФ. Губернаторская программа по привлечению в больницы и поликлиники узких медицинских специалистов доказывает свою эффективность", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что в регион переехали медики из Москвы и Петербурга, Севастополя, Астрахани и других городов. Среди них – педиатры, онкологи, хирурги и прочие специалисты, каждый из которых получил региональную выплату в два миллиона рублей в рамках программы по привлечению медиков в Волгоградскую область, принятую в 2024 году по инициативе губернатора Андрея Бочарова.

https://ria.ru/20241210/agrarii-1988341558.html

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волгоградская область, россия, волгоград, андрей бочаров