https://ria.ru/20241210/ukraina-1988495639.html

GT: политикам в США все равно, сколько людей погибнет на Украине

GT: политикам в США все равно, сколько людей погибнет на Украине - РИА Новости, 10.12.2024

GT: политикам в США все равно, сколько людей погибнет на Украине

Американским политикам все равно, сколько людей погибнет на Украине, а молодые украинцы, которых отправят на войну, могут никогда не узнать, что были лишь... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T19:33

2024-12-10T19:33

2024-12-10T21:14

специальная военная операция на украине

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ПЕКИН, 10 дек - РИА Новости. Американским политикам все равно, сколько людей погибнет на Украине, а молодые украинцы, которых отправят на войну, могут никогда не узнать, что были лишь орудием достижения стратегических целей США, говорится в редакционной статье китайского издания Global Times. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. "Американским политикам все равно, сколько людей погибнет на Украине, их не волнует и то, какое будущее ждет Украину и будет ли у нее вообще какое-либо будущее", - пишут авторы статьи. Они отмечают, что молодые украинцы могут даже не успеть осознать реальность. "Молодые украинцы, которых могут отправить на войну, возможно, никогда не осознают жестокую реальность того, что их заставили стать орудием для достижения стратегических целей США... Это станет ужасной трагедией для мира, и особенно для Украины, если в итоге они окажутся не более чем пушечным мясом для США", - говорится в статье. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241205/blinken-1987446289.html

https://ria.ru/20241205/ssha-1987623744.html

https://ria.ru/20241129/korruptsiya-1986578573.html

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сша

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, владимир зеленский