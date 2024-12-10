Рейтинг@Mail.ru
GT: политикам в США все равно, сколько людей погибнет на Украине - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 10.12.2024 (обновлено: 21:14 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988495639.html
GT: политикам в США все равно, сколько людей погибнет на Украине
GT: политикам в США все равно, сколько людей погибнет на Украине - РИА Новости, 10.12.2024
GT: политикам в США все равно, сколько людей погибнет на Украине
Американским политикам все равно, сколько людей погибнет на Украине, а молодые украинцы, которых отправят на войну, могут никогда не узнать, что были лишь... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:33
2024-12-10T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
энтони блинкен
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960025_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_11f46ce047700d5bd39c323802303214.jpg
ПЕКИН, 10 дек - РИА Новости. Американским политикам все равно, сколько людей погибнет на Украине, а молодые украинцы, которых отправят на войну, могут никогда не узнать, что были лишь орудием достижения стратегических целей США, говорится в редакционной статье китайского издания Global Times. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. "Американским политикам все равно, сколько людей погибнет на Украине, их не волнует и то, какое будущее ждет Украину и будет ли у нее вообще какое-либо будущее", - пишут авторы статьи. Они отмечают, что молодые украинцы могут даже не успеть осознать реальность. "Молодые украинцы, которых могут отправить на войну, возможно, никогда не осознают жестокую реальность того, что их заставили стать орудием для достижения стратегических целей США... Это станет ужасной трагедией для мира, и особенно для Украины, если в итоге они окажутся не более чем пушечным мясом для США", - говорится в статье. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241205/blinken-1987446289.html
https://ria.ru/20241205/ssha-1987623744.html
https://ria.ru/20241129/korruptsiya-1986578573.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960025_56:0:2764:2031_1920x0_80_0_0_07d2b789d1fd20d0c8fd6e1f71333b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Владимир Зеленский
GT: политикам в США все равно, сколько людей погибнет на Украине

GT: Украина является всего лишь оружием достижения стратегических целей США

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 10 дек - РИА Новости. Американским политикам все равно, сколько людей погибнет на Украине, а молодые украинцы, которых отправят на войну, могут никогда не узнать, что были лишь орудием достижения стратегических целей США, говорится в редакционной статье китайского издания Global Times.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Мерзкое создание". Слова Блинкена об украинцах вызвали шок на Западе
5 декабря, 06:40
"Американским политикам все равно, сколько людей погибнет на Украине, их не волнует и то, какое будущее ждет Украину и будет ли у нее вообще какое-либо будущее", - пишут авторы статьи.
Они отмечают, что молодые украинцы могут даже не успеть осознать реальность.
"Молодые украинцы, которых могут отправить на войну, возможно, никогда не осознают жестокую реальность того, что их заставили стать орудием для достижения стратегических целей США... Это станет ужасной трагедией для мира, и особенно для Украины, если в итоге они окажутся не более чем пушечным мясом для США", - говорится в статье.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Отставной американский генерал призвал мобилизовать украинцев с 18 лет
5 декабря, 23:37
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Американская компания обвинила полицию и Минобороны Украины в коррупции
29 ноября, 22:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Энтони БлинкенВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала