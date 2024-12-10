https://ria.ru/20241210/ukraina-1988373244.html

Украинские военные превращают технику НАТО в хлам, пишут СМИ

Украинские военные превращают технику НАТО в хлам, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2024

Украинские военные превращают технику НАТО в хлам, пишут СМИ

Украинские военные на фоне натиска российских сил превращают в хлам технику НАТО, которой альянс продолжает накачивать Киев, пишет издание National Interest. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:23

2024-12-10T13:23

2024-12-10T13:25

технологии

украина

россия

киев

джейк салливан

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908109403_0:244:2975:1917_1920x0_80_0_0_e2981daf51038d79f91e5f648ef9cd0d.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные на фоне натиска российских сил превращают в хлам технику НАТО, которой альянс продолжает накачивать Киев, пишет издание National Interest. "НАТО продолжает вбухивать свою технику на Украину, где отчаявшиеся украинцы перед лицом российского натиска просто превращают ее в хлам и оставляют", - пишет издание. В частности издание указывает на американские танки Abrams, которые доказали свою неэффективность в боевых действиях на Украине. Как отмечает National Interest, некоторые проблемы с американскими танками связаны с отсутствием адекватной брони против современного вооружения, в особенности у переданных Киеву устаревших модификаций. Помимо этого проблема заключается в том, что сами украинцы никогда не получали надлежащего уровня подготовки для использования этих систем. "Чтобы освоить танк Abrams, требуются годы. Мы ожидали, что украинцы сделают это за несколько недель", - отмечает газета. Летом телеканал CNN опубликовал репортаж с Украины, где украинские военные жалуются на проблемы переданных им американских танков Abrams, которые становятся "целью номер один" на поле боя для ВС РФ. В частности, они заявляют о недостаточной броне, технических проблемах, а также нехватке боеприпасов. В декабре советник действующего президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переданные Украине танки Abrams были недоукомплектованы, они оказались не самой полезной техникой для ВСУ в боевых действиях. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241101/trofey-1981253131.html

https://ria.ru/20240517/tanki-1946567378.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, украина, россия, киев, джейк салливан, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины