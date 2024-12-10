Украинские военные превращают технику НАТО в хлам, пишут СМИ
Украинские военные превращают технику НАТО в хлам из-за натиска России
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский танк Abrams
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные на фоне натиска российских сил превращают в хлам технику НАТО, которой альянс продолжает накачивать Киев, пишет издание National Interest.
В частности издание указывает на американские танки Abrams, которые доказали свою неэффективность в боевых действиях на Украине. Как отмечает National Interest, некоторые проблемы с американскими танками связаны с отсутствием адекватной брони против современного вооружения, в особенности у переданных Киеву устаревших модификаций. Помимо этого проблема заключается в том, что сами украинцы никогда не получали надлежащего уровня подготовки для использования этих систем.
"Чтобы освоить танк Abrams, требуются годы. Мы ожидали, что украинцы сделают это за несколько недель", - отмечает газета.
Летом телеканал CNN опубликовал репортаж с Украины, где украинские военные жалуются на проблемы переданных им американских танков Abrams, которые становятся "целью номер один" на поле боя для ВС РФ. В частности, они заявляют о недостаточной броне, технических проблемах, а также нехватке боеприпасов.
В декабре советник действующего президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переданные Украине танки Abrams были недоукомплектованы, они оказались не самой полезной техникой для ВСУ в боевых действиях.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.