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Украинские военные превращают технику НАТО в хлам, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2024
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13:23 10.12.2024 (обновлено: 13:25 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988373244.html
Украинские военные превращают технику НАТО в хлам, пишут СМИ
Украинские военные превращают технику НАТО в хлам, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2024
Украинские военные превращают технику НАТО в хлам, пишут СМИ
Украинские военные на фоне натиска российских сил превращают в хлам технику НАТО, которой альянс продолжает накачивать Киев, пишет издание National Interest. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:23
2024-12-10T13:25
технологии
украина
россия
киев
джейк салливан
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные на фоне натиска российских сил превращают в хлам технику НАТО, которой альянс продолжает накачивать Киев, пишет издание National Interest. "НАТО продолжает вбухивать свою технику на Украину, где отчаявшиеся украинцы перед лицом российского натиска просто превращают ее в хлам и оставляют", - пишет издание. В частности издание указывает на американские танки Abrams, которые доказали свою неэффективность в боевых действиях на Украине. Как отмечает National Interest, некоторые проблемы с американскими танками связаны с отсутствием адекватной брони против современного вооружения, в особенности у переданных Киеву устаревших модификаций. Помимо этого проблема заключается в том, что сами украинцы никогда не получали надлежащего уровня подготовки для использования этих систем. "Чтобы освоить танк Abrams, требуются годы. Мы ожидали, что украинцы сделают это за несколько недель", - отмечает газета. Летом телеканал CNN опубликовал репортаж с Украины, где украинские военные жалуются на проблемы переданных им американских танков Abrams, которые становятся "целью номер один" на поле боя для ВС РФ. В частности, они заявляют о недостаточной броне, технических проблемах, а также нехватке боеприпасов. В декабре советник действующего президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переданные Украине танки Abrams были недоукомплектованы, они оказались не самой полезной техникой для ВСУ в боевых действиях. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241101/trofey-1981253131.html
https://ria.ru/20240517/tanki-1946567378.html
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технологии, украина, россия, киев, джейк салливан, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Технологии, Украина, Россия, Киев, Джейк Салливан, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские военные превращают технику НАТО в хлам, пишут СМИ

Украинские военные превращают технику НАТО в хлам из-за натиска России

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский танк Abrams
Американский танк Abrams - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные на фоне натиска российских сил превращают в хлам технику НАТО, которой альянс продолжает накачивать Киев, пишет издание National Interest.
"НАТО продолжает вбухивать свою технику на Украину, где отчаявшиеся украинцы перед лицом российского натиска просто превращают ее в хлам и оставляют", - пишет издание.
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В частности издание указывает на американские танки Abrams, которые доказали свою неэффективность в боевых действиях на Украине. Как отмечает National Interest, некоторые проблемы с американскими танками связаны с отсутствием адекватной брони против современного вооружения, в особенности у переданных Киеву устаревших модификаций. Помимо этого проблема заключается в том, что сами украинцы никогда не получали надлежащего уровня подготовки для использования этих систем.
"Чтобы освоить танк Abrams, требуются годы. Мы ожидали, что украинцы сделают это за несколько недель", - отмечает газета.
Летом телеканал CNN опубликовал репортаж с Украины, где украинские военные жалуются на проблемы переданных им американских танков Abrams, которые становятся "целью номер один" на поле боя для ВС РФ. В частности, они заявляют о недостаточной броне, технических проблемах, а также нехватке боеприпасов.
В декабре советник действующего президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переданные Украине танки Abrams были недоукомплектованы, они оказались не самой полезной техникой для ВСУ в боевых действиях.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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