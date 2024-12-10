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Порядка 300 уголовных дел в отношении уклонистов завели на Украине за год - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/uklonisty-1988376345.html
Порядка 300 уголовных дел в отношении уклонистов завели на Украине за год
Порядка 300 уголовных дел в отношении уклонистов завели на Украине за год - РИА Новости, 10.12.2024
Порядка 300 уголовных дел в отношении уклонистов завели на Украине за год
Порядка 300 уголовных дел о незаконной переправке граждан призывного возраста через границу завели на Украине с начала года, сообщает во вторник Государственное РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:38
2024-12-10T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Порядка 300 уголовных дел о незаконной переправке граждан призывного возраста через границу завели на Украине с начала года, сообщает во вторник Государственное бюро расследований (ГБР) в Telegram-канале ведомства. "ГБР продолжает системно искоренять схемы переправки мужчин через государственную границу. В этом году работники ГБР расследовали 287 уголовных производств по незаконной переправке лиц через госграницу. О подозрении было сообщено 121 лицу, направлено в суд 61 обвинительный акт в отношении 96 человек", - говорится в сообщении.По его данным, причастны к переправке уклонистов в основном должностные лица, сотрудники военкоматов, медико-социальных экспертных комиссий, врачи, сотрудники правоохранительных органов. Чаще всего они используют механизм снятия с воинского учета при помощи поддельных диагнозов о непригодности к военной службе. Общая сумма взяток составила 273,8 тысячи долларов. Ранее украинская погранслужба сообщала, что на Украине более 200 компаний, занимающиеся автоперевозками, оказались замешаны в нелегальном вывозе военнообязанных мужчин из страны, 202 компании исключили из системы "Путь", разрешающей выезд за границу. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241209/ssha-1988285175.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Порядка 300 уголовных дел в отношении уклонистов завели на Украине за год

На Украине завели 300 дел о незаконной переправке призывников через границу

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Порядка 300 уголовных дел о незаконной переправке граждан призывного возраста через границу завели на Украине с начала года, сообщает во вторник Государственное бюро расследований (ГБР) в Telegram-канале ведомства.
"ГБР продолжает системно искоренять схемы переправки мужчин через государственную границу. В этом году работники ГБР расследовали 287 уголовных производств по незаконной переправке лиц через госграницу. О подозрении было сообщено 121 лицу, направлено в суд 61 обвинительный акт в отношении 96 человек", - говорится в сообщении.
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Ранее украинская погранслужба сообщала, что на Украине более 200 компаний, занимающиеся автоперевозками, оказались замешаны в нелегальном вывозе военнообязанных мужчин из страны, 202 компании исключили из системы "Путь", разрешающей выезд за границу.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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