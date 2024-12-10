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Красноярский суд заочно приговорил латвийца к 9 годам колонии - РИА Новости, 10.12.2024
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11:46 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/ubiystvo-1988347364.html
Красноярский суд заочно приговорил латвийца к 9 годам колонии
Красноярский суд заочно приговорил латвийца к 9 годам колонии - РИА Новости, 10.12.2024
Красноярский суд заочно приговорил латвийца к 9 годам колонии
Гражданина Латвии заочно приговорили к 9 годам колонии за организацию подготовки убийства жителя Красноярска 14 лет назад, мужчина объявлен в международный... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:46
2024-12-10T11:46
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Гражданина Латвии заочно приговорили к 9 годам колонии за организацию подготовки убийства жителя Красноярска 14 лет назад, мужчина объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. Ранее краевая прокуратура сообщала, что к гражданину Латвии в 2010 году обратился его друг с просьбой подыскать киллера, который за 10 тысяч евро убил бы мужа своей любовницы. Так друг и его любовница намеривались обойти стороной вопросы развода и раздела имущества со своей жертвой. Иностранец согласился и дал поручение своему знакомому, передав задаток и сведения. Исполнитель дважды приезжал на поезде в Красноярск и выслеживал свою "цель". Там он искал подходящее для убийства место, планировал преступление, делал тайники с оружием. Его план быстро рассекретили правоохранители. Под руководством спецслужб было инсценировано убийство и задержаны заказчики, в том числе и девушка, которые уже отбыли наказание, уточняют в прокуратуре. "Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел… доказательства суд счел достаточными для заочного вынесения приговора в отношении гражданина Латвийской Республики. Он признан виновным в… организации подготовки к убийству… Приговором суда подсудимому заочно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Гражданин Латвии объявлен в международный розыск. В региональном СК уточняют, что прибалтийская страна отказала в международно-правовой помощи, поэтому уголовное дело было рассмотрено без присутствия подсудимого в Центральном районном суде Красноярска.
https://ria.ru/20241004/sud-1976456823.html
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происшествия, латвия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Латвия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Красноярский суд заочно приговорил латвийца к 9 годам колонии

Красноярский суд заочно осудил латвийца на 9 лет колонии за подготовку убийства

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Гражданина Латвии заочно приговорили к 9 годам колонии за организацию подготовки убийства жителя Красноярска 14 лет назад, мужчина объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
Ранее краевая прокуратура сообщала, что к гражданину Латвии в 2010 году обратился его друг с просьбой подыскать киллера, который за 10 тысяч евро убил бы мужа своей любовницы. Так друг и его любовница намеривались обойти стороной вопросы развода и раздела имущества со своей жертвой. Иностранец согласился и дал поручение своему знакомому, передав задаток и сведения. Исполнитель дважды приезжал на поезде в Красноярск и выслеживал свою "цель". Там он искал подходящее для убийства место, планировал преступление, делал тайники с оружием. Его план быстро рассекретили правоохранители. Под руководством спецслужб было инсценировано убийство и задержаны заказчики, в том числе и девушка, которые уже отбыли наказание, уточняют в прокуратуре.
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"Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел… доказательства суд счел достаточными для заочного вынесения приговора в отношении гражданина Латвийской Республики. Он признан виновным в… организации подготовки к убийству… Приговором суда подсудимому заочно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Гражданин Латвии объявлен в международный розыск. В региональном СК уточняют, что прибалтийская страна отказала в международно-правовой помощи, поэтому уголовное дело было рассмотрено без присутствия подсудимого в Центральном районном суде Красноярска.
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